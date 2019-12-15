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В Ивьевском ГСПЛ учащиеся выпускных классов узнали, как учат стать электриком, водителем, строителем

16.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В Ивьевском государственном  сельскохозяйственном  профессиональном лицее состоялся день профориентации.

В ходе экскурсии учащиеся  средних школ района узнали о том, что выпускники лицея востребованы в различных отраслях экономики нашей страны: электронной, машиностроительной, строительной, в агропромышленном комплексе и других отраслях экономики сраны.

Учащиеся ознакомились с учебно-материальной базой лицея, приняли участие в мастер-классах по профессиям «водитель автомобиля категорий «В» и «С», «тракторист-машинист», «электромонтёр», «машинист холодильных установок».

 Вниманию гостей были представлены учебные кабинеты, мастерские и лаборатории. Юноши и девушки смогли ознакомиться с автомобилями и тракторами, которые используются для выполнения учебной программы по производственному обучению. С огромным удовольствием ребята приняли участие в интерактивной игре «#Экономьиграя» по формированию культуры энергопотребления, энергосбережения и сохранения окружающей среды.

 
 
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В Ивьевском государственном  сельскохозяйственном  профессиональном лицее состоялся день профориентации. В ходе экскурсии учащиеся  средних школ...
 
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