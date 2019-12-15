Источник материала: Новости Волковыска

▶ Национальный банк Беларуси выпустит в обращение 13 наименований памятных монет в 2020 году, сообщает пресс-службы регулятора.

Коллекционерам для приобретения станут доступны памятные монеты как уже в известных сериях, так и в новых.

В рамках серии «Птушка года» будет выпущена монета «Глушэц». Это уже четырнадцатая монета, посвященная птицам года, которых называет «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

В серии «Заказнікі Беларусі» будет выпущена монета «Заказнік «Сіньша». Спортивную серию продолжат монетой «Летнія віды спорту. Тэніс».

Предусмотрен выпуск монет в честь юбилеев и памятных дат:

75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне;

100-летию органов таможенной службы Республики Беларусь;

550-летию обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери;

150-летию лет со дня рождения белорусского живописца-пейзажиста Фердинанда Рущица;

100-летию со дня основания Национального академического театра имени Янки Купалы.

Также монетой «Кітайска-Беларускі індустрыяльны парк «Вялікі камень» будет отмечено пятилетие особой экономической зоны.

Запланированы памятные монеты «Баркалабаўскі ірмалой», «Выяўленчае мастацтва. Авангард. УНОВИС», а также монеты в серии «Архітэктурная спадчына Беларусі».

Сoгласно китайскoму календарю, 2021 год – год Быка. Традициoнно в прoдолжение серии «Кітайскі каляндар» в 2020 году будет выпущена памятная мoнета «Год Быка».