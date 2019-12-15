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Лучшие фокусники США, Австралии и Западной Европы выступят в Минске

16.12.2019 15:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лучшие фокусники США, Австралии и Западной Европы выступят в Минске
Фото из открытых источников

Шоу «Иллюзионисты» не так давно было признано самым продаваемым в истории Бродвея, а все его участники - профессионалы экстра-класса и победители популярных телешоу. Своими выступлениями «Иллюзионисты» уже покорили более 30 стран мира, в том числе и Беларусь. Весной 2020 года они возвращаются в Минск, чтобы вновь удивить и взбудоражить воображение белорусских зрителей.

Лучшие фокусники США, Австралии и Западной Европы выступят в Минске
Фото: Фото из открытых источников

Команда «Иллюзионистов» чем-то напоминает супергероев – у каждого своя специализация, в которой он гениален. Они способны прочитать мысли, сбежать из самых жестоких камер пыток, проходить сквозь стены, левитировать и многое другое. Трюки, которые можно увидеть в рамках шоу, не только эффектны, но и опасны, отчего восхищают не только зрителей, но и такого известного иллюзиониста, как Дэвид Копперфильд!

Лучшие фокусники США, Австралии и Западной Европы выступят в Минске
Фото: Фото из открытых источников

«Иллюзионисты» способны сотворить невозможное прямо на глазах изумленной публики, но каждый фокус – это длительная подготовка и огромный труд. Именно поэтому самые лучшие фокусники Земли не спешат заниматься разоблачением своей магии. Искать разгадку предстоит самим зрителям.

20 марта (19:00), 21 марта (12:00, 16:00, 20:00)

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Только до 1 января билеты по промоцене от 29,75 до 140,25 BYN.

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Лучшие фокусники США, Австралии и Западной Европы выступят в Минске
Фото: Фото из открытых источников

 

 
Теги: Минск
 
 
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Популярное бродвейское шоу «Иллюзионисты» покажут во Дворце Республики 20 и 21 марта 2020 года. До 1 января билеты на шоу - по промоцене.
 
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