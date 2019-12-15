Лучшие фокусники США, Австралии и Западной Европы выступят в Минске

Источник материала: Аргументы и факты

Шоу «Иллюзионисты» не так давно было признано самым продаваемым в истории Бродвея, а все его участники - профессионалы экстра-класса и победители популярных телешоу. Своими выступлениями «Иллюзионисты» уже покорили более 30 стран мира, в том числе и Беларусь. Весной 2020 года они возвращаются в Минск, чтобы вновь удивить и взбудоражить воображение белорусских зрителей.

Команда «Иллюзионистов» чем-то напоминает супергероев – у каждого своя специализация, в которой он гениален. Они способны прочитать мысли, сбежать из самых жестоких камер пыток, проходить сквозь стены, левитировать и многое другое. Трюки, которые можно увидеть в рамках шоу, не только эффектны, но и опасны, отчего восхищают не только зрителей, но и такого известного иллюзиониста, как Дэвид Копперфильд!

«Иллюзионисты» способны сотворить невозможное прямо на глазах изумленной публики, но каждый фокус – это длительная подготовка и огромный труд. Именно поэтому самые лучшие фокусники Земли не спешат заниматься разоблачением своей магии. Искать разгадку предстоит самим зрителям.

20 марта (19:00), 21 марта (12:00, 16:00, 20:00)

Дворец Республики

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