Названы три лучшие визуальные иллюзии этого года, которые могут «сломать» вам мозг

Источник материала: Tut.by

Американская организация Neural Correlate Society назвала лучшие оптические иллюзии этого года. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В конкурсе принимают участие иллюзии, чье описание появилось только в этом году. Отмечается, что головоломки могут быть как сенсорными, то есть влияющими на наши чувства восприятия мира вроде слуха или зрения, так и когнитивными (влияющие на наше мышление).

На третьем месте оказалась иллюзия с вращающимися кругами. В ней движения центрального круга на самом деле не меняется — он постоянно вращается вокруг центральной точки. Но из-за вращающихся рядом других кругов может казаться, что это не так.

Второе место заняла иллюзия, связанная с цветом движущихся точек. В зависимости от того, как по нашему мнению они движутся — сверху вниз или слева направо — может изменяться вид составляемых из них линий. При движении вниз явно виден цвет каждой из точек (красный и зеленый). Но если представить, что они движутся вправо, то точки станут желтыми.

Первое место — у иллюзии с двойной осью. Фигура якобы вращается вокруг горизонтальной и вертикальной осей одновременно. К тому же не до конца понятно, делает она это влево или вправо. Но если сосредоточиться на местах пересечений линий, то может получиться осознанно контролировать направление вращения иллюзии.