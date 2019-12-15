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Названы три лучшие визуальные иллюзии этого года, которые могут «сломать» вам мозг
Источник материала: Tut.by
Американская организация Neural Correlate Society назвала лучшие оптические иллюзии этого года. Об этом
В конкурсе принимают участие иллюзии, чье описание появилось только в этом году. Отмечается, что головоломки могут быть как сенсорными, то есть влияющими на наши чувства восприятия мира вроде слуха или зрения, так и когнитивными (влияющие на наше мышление).
На третьем месте оказалась иллюзия с вращающимися кругами. В ней движения центрального круга на самом деле не меняется — он постоянно вращается вокруг центральной точки. Но из-за вращающихся рядом других кругов может казаться, что это не так.
Второе место заняла иллюзия, связанная с цветом движущихся точек. В зависимости от того, как по нашему мнению они движутся — сверху вниз или слева направо — может изменяться вид составляемых из них линий. При движении вниз явно виден цвет каждой из точек (красный и зеленый). Но если представить, что они движутся вправо, то точки станут желтыми.
Первое место — у иллюзии с двойной осью. Фигура якобы вращается вокруг горизонтальной и вертикальной осей одновременно. К тому же не до конца понятно, делает она это влево или вправо. Но если сосредоточиться на местах пересечений линий, то может получиться осознанно контролировать направление вращения иллюзии.
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В конкурсе принимают участие иллюзии, чье описание появилось только в этом году.
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