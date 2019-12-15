Более 3,3 тыс. выборочных проверок запланировано на I полугодие 2020 года

Источник материала: Виртуальный Брест

Комитет государственного контроля сформировал планы выборочных проверок в областях и городе Минске на первое полугодие 2020 года, сообщили БЕЛТА в КГК.





Отбором кандидатов для выборочных проверок занимались 28 госорганов, которые проанализировали 17 485 субъектов. "По результатам анализа высокая степень риска присвоена 6387 субъектам (36,5%). Из них отобраны субъекты для проведения выборочных проверок", - отметили в контрольном ведомстве.

Всего на январь-июнь 2020 года запланированы 3323 выборочные проверки (как совместные, так и отдельных ведомств), из них 72% - надзорные. Это проверки вопросов в сфере обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды.

Более четверти проверок придется на МЧС: ведомство запланировало 947 таких мероприятий. Еще 17% проверок запланировано Минтруда и соцзащиты, 9,9% - Минприроды, 9,5% - Госстандартом, 7,4% - Минфином, 6% - МНС, 5,7% - Минздравом, 2,9% - Комитетом государственного контроля, 2,7% - Генеральной прокуратурой.

В разрезе регионов в лидерах Минская область, где на первое полугодие 2020 года запланировано 558 выборочных проверок (16,8%). В Брестской проведут 544 проверки (16,4%), Гомельской - 518 (15,6%), Гродненской - 477 (14,3%), Могилевской - 452 (13,6%), Витебской области - 425 (12,8%), а в Минске - 349 (10,5%).

Ознакомиться с планами выборочных проверок можно на сайте КГК.