Пополнение в дружной семье волонтеров





В Международный день волонтера Смолевичская районная организация Красного Креста провела одноименный праздник. Мероприятие проходило на базе средней школы №2 города Смолевичи и собрало немало неравнодушных людей. Среди них – волонтеры отряда «Доброе сердце», руководство школы, учащиеся и ребята, которые приняли решение вступить в ряды Белорусского Общества Красного Креста.

Волонтеры отряда «Доброе сердце» рассказали будущим волонтерам о том, что они задействованы в реализации практически всех программ и мероприятий БОКК, направленных на оказание помощи уязвимым людям, сохранение здоровья граждан, повышение санитарной культуры населения, распространение основополагающих принципов и гуманитарных ценностей.

Как отметила председатель Смолевичской организации БОКК Галина Графутко, волонтеры помогают детям-сиротам, одиноким пожилым людям, людям с физическими ограничениями, трудным подросткам, детям из неблагополучных семей.

После этого у двадцати ребят не осталось никаких сомнений, и они стали плечом к плечу с волонтерами отряда «Доброе сердце», приняв клятву и пополнив ряды Краснокрестовского движения.

С таким важным этапом в жизни их поздравила директор учреждения образования Ольга Каргина и заместитель директора по воспитательной работе Ирина Астапкина.

Несмотря на то, что они готовы помогать людям уже сейчас, новые волонтеры смогли подробно ознакомиться с лучшими волонтерскими реализованными идеями, пообщаться с опытными добровольцами и запланировать совместную работу на следующий год.

Закончилось праздничное мероприятие ярким флешмобом, к которому подключились все присутствующие.

Лидия СУДНИКОВИЧ.