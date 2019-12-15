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Николай Басков показал интерьер своей роскошной квартиры

16.12.2019 17:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский певец Николай Басков показал поклонникам интерьеры своей квартиры в Москве на Пречистенской набережной. Фото опубликовано в Instagram артиста, сообщает lenta.ru.

— Я обожаю живые цветы, они всегда доставляют эстетическое наслаждение и добавляют свой неповторимый шарм в интерьер, создают уют и наполняют весенним ароматом дом!!! — написал в подписи певец.

Так он высказался о стоящем в вазе на столике букете цветов. До этого артист не баловал поклонников фотографиями своего жилья.

«Роскошный интерьер», «Музей, а не дом!», «Изысканно и уютно», «Красотища!» — написали пользователи соцсети в комментариях.

По данным Life, недвижимость стоит 10 миллионов долларов, ее дизайном занимался Валентин Юдашкин. Предполагают, что квартиру мог подарить Баскову Тельман Исмаилов — бывший владелец Черкизовского рынка в столице.

 
 
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