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На предприятии в Бобруйске из-за разрыва ресивера пострадали два человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бобруйске на предприятии из-за разрыва ресивера пострадали два работника.
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Был проведен осмотр места происшествия, опрошены работники предприятия, изъята необходимая документация.
Предварительно, разрыв ресивера мог случиться как из-за неправильных действий работников, так и из-за некачественного оборудования. Поврежденный ресивер изъят для экспертизы.
Для установления причин происшествия проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Бобруйске на предприятии из-за разрыва ресивера пострадали два работника. По информации Следственного комитета, происшествие случилось...
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