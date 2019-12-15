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На предприятии в Бобруйске из-за разрыва ресивера пострадали два человека

16.12.2019 17:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бобруйске на предприятии из-за разрыва ресивера пострадали два работника.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось утром 13 декабря на одном из промышленных предприятий города. Пострадали два человека – 25 и 36 лет. Они были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести.  

Был проведен осмотр места происшествия, опрошены работники предприятия, изъята необходимая документация.  

На предприятии в Бобруйске из-за разрыва ресивера пострадали два человека
Фото: СК 

Предварительно, разрыв ресивера мог случиться как из-за неправильных действий работников, так и из-за некачественного оборудования. Поврежденный ресивер изъят для экспертизы.  

Для установления причин происшествия проводится проверка.   

В конце ноября в Бресте на стройке из-за падения с высоты погиб 25-летний монтажник – здесь подробнее.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В Бобруйске на предприятии из-за разрыва ресивера пострадали два работника.   По информации Следственного комитета, происшествие случилось...
 
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