На предприятии в Бобруйске из-за разрыва ресивера пострадали два человека

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бобруйске на предприятии из-за разрыва ресивера пострадали два работника.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось утром 13 декабря на одном из промышленных предприятий города. Пострадали два человека – 25 и 36 лет. Они были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Был проведен осмотр места происшествия, опрошены работники предприятия, изъята необходимая документация.



Фото: СК

Предварительно, разрыв ресивера мог случиться как из-за неправильных действий работников, так и из-за некачественного оборудования. Поврежденный ресивер изъят для экспертизы.

Для установления причин происшествия проводится проверка.