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УВД о мошенничестве в Гомеле: представлялись директорами и требовали перевести деньги на рекламу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске задержаны двое мужчин, которые вымогали деньги у работников магазинов в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В обоих случая использовалась одна схема – звонившие представлялись директорами торговых сетей, которым принадлежали магазины, и требовали у персонала перевести деньги на покупку рекламного оборудования. Выйти на предполагаемых аферистов удалось уже 11 декабря.
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Новости Беларуси. В Минске задержаны двое мужчин, которые вымогали деньги у работников магазинов в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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