Голкипер нокаутировал нападающего ударом ноги

Источник материала: Tut.by

Голкипер «Шальке 04» Александр Нубель ударом ноги в прямом смысле отправил полузащитника «Айнтрахта» Мията Гачиновича в нокаут во время матча 12-го тура Бундеслиги.

Ovo je start za visemesecnu suspenziju!

Nadam se da ce Mijat Gacinovic proci bez tezih posledica…

Jeziv start golmana Salkea… pic.twitter.com/Y1Cum1NHdv — Dragan Čiča (@ElChile 83 ) December 15, 2019

На ролике видно, как футболист «Шальке» пытается остановить атаку и прямой ногой «ударом каратиста» врезается хавбеку в грудь. Судья отреагировал на эпизод мгновенно, показав голкиперу прямую красную карточку.

По информации издания, здоровью Гачиновича ничего не угрожает. Матч, несмотря на удаление, завершился победой «Шальке» со счетом 1:0.