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Голкипер нокаутировал нападающего ударом ноги
Источник материала: Tut.by
Голкипер «Шальке 04» Александр Нубель ударом ноги в прямом смысле отправил полузащитника «Айнтрахта» Мията Гачиновича в нокаут во время матча 12-го тура Бундеслиги.
На ролике видно, как футболист «Шальке» пытается остановить атаку и прямой ногой «ударом каратиста» врезается хавбеку в грудь. Судья отреагировал на эпизод мгновенно, показав голкиперу прямую красную карточку.
По информации издания, здоровью Гачиновича ничего не угрожает. Матч, несмотря на удаление, завершился победой «Шальке» со счетом 1:0.
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