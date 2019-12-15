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Голкипер нокаутировал нападающего ударом ноги

16.12.2019 17:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Голкипер «Шальке 04» Александр Нубель ударом ноги в прямом смысле отправил полузащитника «Айнтрахта» Мията Гачиновича в нокаут во время матча 12-го тура Бундеслиги.

На ролике видно, как футболист «Шальке» пытается остановить атаку и прямой ногой «ударом каратиста» врезается хавбеку в грудь. Судья отреагировал на эпизод мгновенно, показав голкиперу прямую красную карточку.

По информации издания, здоровью Гачиновича ничего не угрожает. Матч, несмотря на удаление, завершился победой «Шальке» со счетом 1:0.

 
 
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