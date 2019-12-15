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Погода на неделе: теплая погода

16.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Теплая преимущественно без осадков погода ожидается на этой неделе в Беларуси.

Во вторник, 17 декабря, погодные условия будут определять теплая воздушная масса, поступающая с юга Европы, по северу страны скажется влияние фронтального раздела. Преимущественно по северной половине Беларуси пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до плюс 4 градусов тепла, днем - 3-9 градуса выше нуля.

В среду, 18 декабря, погоду будет в основном определять область повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков. Местами слабый туман. Днем в отдельных районах Витебской области ожидается порывистый ветер. Ночью прогнозируется от нуля до плюс 5 градусов, днем - 3-10 градусов со знаком плюс.

В четверг, 19 декабря, ожидается преимущественно без осадков. Местами слабый туман. Ночью и утром в отдельных районах Витебской области сохранится порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 1-6 градусов выше нуля.

В пятницу, 20 декабря, будет в основном без осадков, только днем местами по западу страны прогнозируются небольшие кратковременные дождь и мокрый снег, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 5 градусов по северо-востоку до плюс 4 градусов по юго-западу республики. Днем будет от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, в юго-западных районах страны - до 7 градусов со знаком плюс.


Источник: БелТА

 
 
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Теплая преимущественно без осадков погода ожидается на этой неделе в Беларуси.
 
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