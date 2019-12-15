Девять причин набора веса, которые не связаны с перееданием

Источник материала: Tut.by

Большинство людей набирает вес, потому что с едой и напитками получает больше калорий, чем сжигает в течение дня с движениями и функционированием организма. Но в некоторых случаях набор веса может быть вызван другими причинами. Британская служба здравоохранения выделила девять таких ситуаций.



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Недостаточная активность щитовидной железы

Недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз) означает, что она не производит нужное количество гормонов: это играет важную роль в регулировании обмена веществ. Хотя недостаточная активность щитовидной железы бывает у людей любого возраста и пола, чаще всего она встречается у пожилых женщин.

«Без достаточного количества гормонов щитовидной железы метаболизм замедляется, и это приводит к набору веса», — говорит диетолог Кэтрин Коллинз. Это состояние обычно лечат ежедневным приемом гормонозамещающих препаратов.

Лечение диабета

Набор веса — распространенный побочный эффект у людей, которые принимают инсулин для лечения диабета. Инсулин помогает контролировать уровень сахара в крови. Некоторые люди, которые давно болеют диабетом, едят больше, чем нужно для предотвращения низкого уровня сахара в крови (гипогликемия).

«Слишком много перекусов для предотвращения гипогликемии способствует чрезмерному потреблению калорий и общему увеличению веса», — объясняет Коллинз.

Старение

С возрастом мы начинаем терять небольшое количество мышц, потому что становимся менее активными. Мышцы сжигают калории — и потеря мышечной массы ведет к тому, что калорий мы сжигаем меньше. Получается, что вы едите привычное количество пищи — но в результате набираете вес. «Поэтому нужно регулярно делать силовые упражнения», — напоминает диетолог.

Лечение стероидами

Стероиды (кортикостероиды) используются для лечения различных состояний, включая астму и артрит. Длительное их использование может увеличивать аппетит у некоторых людей, приводя к увеличению веса. «Чем выше доза и чем дольше вы принимаете стероиды, тем больше веса вы, вероятно, прибавите, — говорит Коллинз. — Это потому, что стероиды заставляют вас чувствовать себя голодным, воздействуя на участки мозга, которые контролируют чувство голода и сытости».

Осторожное отношение к тому, что есть в вашем рационе во время курса стероидов, поможет не переедать.

Синдром Кушинга

Синдром Кушинга встречается очень редко: у 1 из 50 тысяч человек — и вызван высоким уровнем гормона кортизола. Он может развиться как побочный эффект длительного лечения стероидами или в результате опухоли.

Увеличение веса в таком случае — распространенный симптомом, особенно в области груди, лица и живота. Это происходит потому, что кортизол вызывает перераспределение жира в этих областях. В зависимости от причины, лечение обычно включает либо уменьшение или прекращение использования стероидов, либо хирургическое вмешательство для удаления опухоли.

Стресс и плохое настроение

Люди по-разному реагируют на стресс, беспокойство и подавленное настроение. Некоторые могут похудеть, а другие набрать вес. «Люди могут использовать еду как механизм, чтобы справиться с такой ситуацией, — говорит Коллинз. — Это часто приводит к порочному кругу. Увеличение веса от депрессии может сделать вас еще более подавленным, что ведет к дальнейшему увеличению веса. Если вы знаете, что заедаете эмоции, вам нужно найти другие формы отвлечения внимания: физические упражнения хобби, звонок другу, прогулка».

Усталость

Некоторые исследования показали, что люди, которые спят менее семи часов в день, с большей вероятностью имеют лишний вес, — чем те, кто спит девять или более часов. Одна из теорий заключается в том, что у людей из-за недостатка сна снижается уровень лептина, который заставляет вас чувствовать себя сытым, и повышается уровень грелина, гормона, стимулирующего голод.

«Если вы всегда чувствуете себя уставшим, вы, скорее всего, будете употреблять высококалорийные закуски, чтобы поддерживать уровень энергии в течение дня и выполнять меньше физических нагрузок, что означает сжигание меньшего числа калорий».

Задержка жидкости

Задержка жидкости (отек) вызывает опухание частей тела, что приводит к увеличению веса. Некоторые виды задержки жидкости довольно распространены — например, если вы долго стоите в течение длительных периодов или перед менструацией. Отек может возникнуть в одной конкретной части тела (например, лодыжке) или может быть более общим.

Синдром поликистозных яичников

Синдром поликистозных яичников является распространенным заболеванием, которое влияет на работу яичников женщины. Симптомы могут включать нерегулярные месячные, проблемы с тем, чтобы забеременеть, избыточный рост волос и увеличение веса. Точная причина синдрома неизвестна, но считается, что она связана с гормонами.

«Женщины с синдромом поликистозных яичников обычно набирают вес вокруг талии, — говорит Коллинз. — Чем больше веса вы набираете, тем больше инсулина вырабатывает организм, что может привести к дальнейшему увеличению веса. Изменение диеты и физические упражнения, а в некоторых случаях и лекарства помогут нарушить этот цикл».