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В Москве мужчина открыл стрельбу в метро

16.12.2019 18:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мужчина открыл стрельбу в московском метро. Обошлось без жертв и пострадавших. Инцидент произошел на станции метро «Косино», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве мужчина открыл стрельбу в метро

В Москве мужчина открыл стрельбу в метро

Молодой человек находился на платформе вместе со своей знакомой. Позже, поднимаясь по лестнице, он достал пистолет и сделал несколько выстрелов.

На место происшествия сразу же прибыли правоохранители, которые и задержали подозреваемого. В полиции отметили, что молодой человек вел себя неадекватно, хотя и не оказывал сопротивления. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

В Москве мужчина открыл стрельбу в метро

В Москве мужчина открыл стрельбу в метро

В Москве мужчина открыл стрельбу в метро

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Мужчина открыл стрельбу в московском метро. Обошлось без жертв и пострадавших. Инцидент произошел на станции метро «Косино», сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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