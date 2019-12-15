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В Москве мужчина открыл стрельбу в метро
Источник материала: СТВ
Мужчина открыл стрельбу в московском метро. Обошлось без жертв и пострадавших. Инцидент произошел на станции метро «Косино», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молодой человек находился на платформе вместе со своей знакомой. Позже, поднимаясь по лестнице, он достал пистолет и сделал несколько выстрелов.
На место происшествия сразу же прибыли правоохранители, которые и задержали подозреваемого. В полиции отметили, что молодой человек вел себя неадекватно, хотя и не оказывал сопротивления. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
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Мужчина открыл стрельбу в московском метро. Обошлось без жертв и пострадавших. Инцидент произошел на станции метро «Косино», сообщили в программе Новости «24 часа»...
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