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«Высокое качество и инновационный подход». Продукцию компании «Санта Бремор» отметили премией «Народная марка»

16.12.2019 19:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два БелАЗа – ровно столько пельменей и вареников в месяц производит компания «Санта Бремор». Объемы подтверждает повышенный спрос. Белорусы назвали самые народные марки страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди фаворитов – полуфабрикаты «Бабушка Аня» и мороженое «Юкки». Сегодня продукты питания от белорусского производителя, а это более тысячи наименований, ждут в 37 странах мира.

«Высокое качество и инновационный подход». Продукцию компании «Санта Бремор» отметили премией «Народная марка»

«Высокое качество и инновационный подход». Продукцию компании «Санта Бремор» отметили премией «Народная марка»

«Высокое качество и инновационный подход». Продукцию компании «Санта Бремор» отметили премией «Народная марка»

Пельмени, вареники, тесто, клецки, сырники, а еще блинчики с начинками. Современные хозяйки могут быть спокойны: о домочадцах позаботится «Бабушка Аня». Традиционная рецептура – ничего лишнего: тесто, мясо и специи. Роль заботливых рук выполняют итальянские линии: 6 пельменей в секунду, а за смену – 12 тонн. Сохранность вкуса гарантируется шоковой заморозкой – стабильные -10 в течение 17 минут. Для самых маленьких – пельмени «Амки», которые можно использовать для питания детей от 3 лет.

«Высокое качество и инновационный подход». Продукцию компании «Санта Бремор» отметили премией «Народная марка»

«ЮККИ» – это мороженое на сливках, натуральные ингредиенты от белорусских буренок и широкий ассортимент. От классического пломбира до «конфетной» палитры – «Аленки» и «Трюфеля».

«Высокое качество и инновационный подход». Продукцию компании «Санта Бремор» отметили премией «Народная марка»

Евгений Жук, начальник отдела маркетинга «Мороженое, полуфабрикаты, салаты» предприятия «Санта Бремор»:
Особенно важен тот факт, что компания «Санта Бремор» начинала как производитель рыбных продуктов. Уже в пятый раз бренд «Бабушка Аня» получает награду в категории «Замороженные полуфабрикаты», а бренд «Юкки» – в категории «Мороженое». В том числе бренд «Топ» – на 3 месте, а «Soletto» – на втором месте.

Конечно, в основу доверия потребителя к нашим продуктам легло высокое качество и инновационный подход.

«Высокое качество и инновационный подход». Продукцию компании «Санта Бремор» отметили премией «Народная марка»

Для того, чтобы выбрать победителей, организаторы премии распространили около 3 миллионов анкет и опросили тысячи человек. Респонденты не выбирали из списка, а по памяти называли любимые марки. Это и позволило определить товары и услуги, которые белорусы выбирают сами и рекомендуют другим.

Подробности – в видеоматериале.

Люди в материале: Евгений Жук
 
 
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Новости Беларуси. Два БелАЗа – ровно столько пельменей и вареников в месяц производит компания «Санта Бремор». Объемы подтверждает повышенный спрос. Белорусы...
 
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