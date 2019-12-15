В Минском районе нетрезвая женщина привезла 5-летнего ребенка в детский сад

Источник материала: Tut.by

В Минском районе утром 13 декабря случилось ДТП: женщина на Toyota выезжала задним ходом со стоянки возле детского сада и врезалась в Renault. Она вызвала ГАИ. Оказалось, что женщина пьяна, сообщает УВД Миноблисполкома.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

ДТП произошло около 8 утра. 33-летняя жительница деревни Большевик Минского района привезла своего 5-летнего ребенка в детский сад. Когда она выезжала со стоянки задним ходом, то врезалась в другой автомобиль. Женщина увидела, что ее автомобиль поврежден, и вызвала ГАИ.

Сотрудники ГАИ отправили женщину на освидетельствование. Выяснилось, что она была не трезва — концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,05 промилле, рассказали в милиции.

В отношении водителя составлены административные протоколы за ДТП, совершенное в состоянии опьянения, и нарушение правил маневрирования. За вождение в нетрезвом виде женщину лишат права управлять всеми видами транспортных средств на 3 года. Кроме того, она заплатит штраф от 50 до 100 вазовых величин.