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В Беларуси закреплен механизм планирования расходов местных бюджетов на мероприятия в АПК

16.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси закреплен механизм планирования расходов местных бюджетов на мероприятия в АПК

В Беларуси закреплен механизм планирования расходов местных бюджетов на реализацию мероприятий в агропромышленном комплексе. Глава государства Александр Лукашенко 16 декабря подписал соответствующий указ №462, которым вносятся изменения в указ от 17 июля 2014 года №347 «О государственной аграрной политике», сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

«В частности, 50% средств распределяется пропорционально площади земель сельскохозяйственного назначения соответствующей области с учетом их кадастровой оценки, 50% — пропорционально выручке от реализации сельскохозяйственной продукции с учетом ее увеличения на 10% в районах соответствующей области, относящихся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции», — рассказали в пресс-службе.

Также предусматривается возможность финансирования за счет средств республиканского бюджета закупки для учреждений образования сельскохозяйственного профиля образцов современной техники и оборудования, производимых как на территории ЕАЭС, так и за ее пределами, проведения за счет средствместных бюджетов культуртехнических мероприятий на немелиорированных сельскохозяйственных землях.

https://www.belta.by/

 
 
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В Беларуси закреплен механизм планирования расходов местных бюджетов на реализацию мероприятий в агропромышленном комплексе. Глава государства Александр...
 
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