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В Беларуси закреплен механизм планирования расходов местных бюджетов на мероприятия в АПК
16.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси закреплен механизм планирования расходов местных бюджетов на реализацию мероприятий в агропромышленном комплексе. Глава государства Александр Лукашенко 16 декабря подписал соответствующий указ №462, которым вносятся изменения в указ от 17 июля 2014 года №347 «О государственной аграрной политике», сообщили БЕЛТА в
«В частности, 50% средств распределяется пропорционально площади земель сельскохозяйственного назначения соответствующей области с учетом их кадастровой оценки, 50% — пропорционально выручке от реализации сельскохозяйственной продукции с учетом ее увеличения на 10% в районах соответствующей области, относящихся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции», — рассказали в пресс-службе.
Также предусматривается возможность финансирования за счет средств
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В Беларуси закреплен механизм планирования расходов местных бюджетов на реализацию мероприятий в агропромышленном комплексе. Глава государства Александр...
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