Владимир Познер в Минске: «Лукашенко не стал президентом объединенной страны - и слава Богу!»









KP.by . Но о Союзном государстве высказался. Владимир Владимирович сразу признался, что о Беларуси знает мало, пишет. Но о Союзном государстве высказался.





- Недавно ваш президент встречался с президентом России и обсуждал вопросы Союзного государства. Было сказано много слов, но ничего конкретного. Меня спрашивают: будет ли настоящее Союзное государство? Я знаю только одно: нормальная страна всегда хочет быть независимой (в зале раздались аплодисменты). Бывает так, что стране угрожают, и она просится под крыло дружественного государства - такие случаи в истории были. Но в случае с Беларусью и Россией мне кажется, это просто политическая игра. Хотя я за нормальные взаимовыгодные отношения сотрудничества между Россией и Беларусью. Помню, как Александр Лукашенко, когда Борис Ельцин был уже в не очень хорошем состоянии, стремился стать следующим президентом объединенной страны… Этого не случилось. Если бы я был религиозным человеком, то сказал бы: и слава Богу!