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Владимир Познер в Минске: «Лукашенко не стал президентом объединенной страны - и слава Богу!»

16.12.2019 20:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минск Владимир Познер приехал с творческим вечером. На сцену выставили белоснежное кожаное кресло, в которое за два часа выступления 85-летний телеведущий так и не сел.



Владимир Владимирович сразу признался, что о Беларуси знает мало, пишет KP.by. Но о Союзном государстве высказался. 

- Недавно ваш президент встречался с президентом России и обсуждал вопросы Союзного государства. Было сказано много слов, но ничего конкретного. Меня спрашивают: будет ли настоящее Союзное государство? Я знаю только одно: нормальная страна всегда хочет быть независимой (в зале раздались аплодисменты). Бывает так, что стране угрожают, и она просится под крыло дружественного государства - такие случаи в истории были. Но в случае с Беларусью и Россией мне кажется, это просто политическая игра. Хотя я за нормальные взаимовыгодные отношения сотрудничества между Россией и Беларусью. Помню, как Александр Лукашенко, когда Борис Ельцин был уже в не очень хорошем состоянии, стремился стать следующим президентом объединенной страны… Этого не случилось. Если бы я был религиозным человеком, то сказал бы: и слава Богу!
 
Теги: Минск
 
 
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В Минск Владимир Познер приехал с творческим вечером. На сцену выставили белоснежное кожаное кресло, в которое за два часа выступления 85-летний телеведущий так и...
 
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