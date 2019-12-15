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Шумные соседи, остановитесь! В сети крик о помощи - ну вот что с такими делать?

16.12.2019 20:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Да, да, мы помним про статью, в которой говорилось о 30 базовых. Ну а что делать вот с такими? В группе ВК разместили такой пост.

Шумные соседи, остановитесь! В сети крик о помощи - ну вот что с такими делать?

- Доброго времени суток, подскажите как с такими соседями бороться ?. Так как просьбы игнорируют и так уже пол года продолжается. То ремонты, скандалы, дети плачут. Независимо от времени суток это происходит! Октябрьская Революции д.17 6 этаж.

 
 
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  Да, да, мы помним про статью, в которой говорилось о 30 базовых. Ну а что делать вот с такими? В группе ВК разместили такой пост. - Доброго времени суток , подскажите...
 
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