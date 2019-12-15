Шумные соседи, остановитесь! В сети крик о помощи - ну вот что с такими делать?

Источник материала: Виртуальный Брест

Да, да, мы помним про статью, в которой говорилось о 30 базовых . Ну а что делать вот с такими? В группе ВК разместили такой пост.





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