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Шумные соседи, остановитесь! В сети крик о помощи - ну вот что с такими делать?
16.12.2019 20:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Да, да, мы помним про статью,
- Доброго времени суток, подскажите как с такими соседями бороться ?. Так как просьбы игнорируют и так уже пол года продолжается. То ремонты, скандалы, дети плачут. Независимо от времени суток это происходит! Октябрьская Революции д.17 6 этаж.
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Да, да, мы помним про статью, в которой говорилось о 30 базовых. Ну а что делать вот с такими? В группе ВК разместили такой пост. - Доброго времени суток , подскажите...
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