Да будет свет! Как организовать уличное освещение на участке?

Источник материала: Tut.by

К организации жилого или дачного участка важно подойти с умом. Продумать расположение коммуникаций, проложить тротуар, обеспечить участок освещением. Если вы ищете варианты, как организовать уличное освещение, то статья от Проекта TAM.BY окажется вам полезной.

О типах освещения





Хорошо организованное функциональное освещение позволяет безопасно ходить по прилежащим дорожкам, а также возле гаражного въезда и входных групп. Въезд в гараж можно обустроить встроенными спотами — источниками направленного освещения. Это обезопасит ваше авто при парковке в темное время.

Техническое освещение обеспечивает подсветку теплиц и хозяйственных построек. При таком типе лучше задействовать осветители с направленным (резко выраженным) светом. Большинство из них защищены специальными решетками от механических воздействий.

Маркировочное освещение очерчивает «слепые» зоны: ступеньки, повороты, крутые спуски, мостики, границы участка. Для этих целей рекомендуется применять невысокие столбики — болларды. Маркировочное освещение также удобно встроить в стены или плитку дорожек.

Задать неповторимую атмосферу участку поможет декоративное освещение. Здесь фантазия хозяина ничем не ограничивается, поэтому можно задействовать гирлянды, светодиодные ленты, фигуры с подсветкой, настенные светильники и т.д.

Как осветить вход на участок?





Рекомендуется размещать несколько фонарных столбов с внутренней и внешней сторон от входа во двор. Оптимальная высота столба — от 2 метров. На таком расстоянии свет не находится на уровне глаз человека и не ослепляет, прекрасно освещая при этом прилежащую территорию.

Подсветить ворота можно фонарями с шарообразными плафонами. Их выгодно установить на заборных опорах возле входа. Для освещения самого забора подойдут светильники, прикрепленные по обе стороны калитки.

Как подсветить дорожки?





Если вам необходим яркий свет, то идеальным вариантом будут торшерные модели с прозрачными плафонами. Однако помните, что их нежелательно размещать на уровне глаз: так поток света будет ослеплять, что неудобно. Для мягкого освещения выберите плафоны с матовым стеклом: он служит рассеивателем.

Вдоль тропинок можно установить грунтовые светильники, имеющие высоту до 1 метра. Для обозначения направления движений рассмотрите светильники-маркеры.

Как организовать зону отдыха?





Установите бра возле лавочек или любимого кресла, подвесьте люстру над столом, протяните гирлянду по периметру веранды — и уютное место для душевных вечеров готово. В целях экономии электроэнергии можете использовать освещение со светодиодными лампами.

Довести до автоматизма





Организовать уличное освещение можно при помощи реле. Оно делится на три вида:

Сумеречное реле включает свет, когда датчик считывает наступление темного времени суток. И соответственно отключает его на рассвете. Астрономическое реле работает по введенным координатам местности и времени года. От этих данных зависит время включения/выключения освещения на территории. Микропроцессорные реле работают как маленький компьютер: сами определяют сезон, время рассвета/заката и автономно работают со светом.

Освещение как безопасность





Как осветить дачный участок, чтобы обезопасить себя от злоумышленников? Все просто — установите светильники с датчиками движения по периметру участка. Они будут срабатывать при приближении «чужаков». Со стороны это выглядит так, будто хозяева дома. Для экономии энергии можете установить устройства, срабатывающие автоматически по таймеру.

Планируйте заранее





Чтобы организовать уличное освещение правильно, составьте план-схему с размещением всех источников. Это будет возможно сделать после того, как вы продумаете расположение дорожек и других элементов (водоемов, альпийских горок). Схема поможет спроектировать прокладку кабеля и наглядно покажет специалисту ваши пожелания.

Выбирайте качественное оборудование





Светильники для оформления открытого участка должны быть пыле- и влагоустойчивыми. Такие материалы почти не подвергаются коррозии и механически устойчивые. Рассмотрите приборы с влагозащитой от IP44, они не боятся влаги и пыли в пределах 1 мм. Если планируете установить подводные светильники, то учтите более высокую степень защиты — от IP65 и выше.

Зная, как организовать уличное освещение правильно, вы сможете облагородить свой участок, сделать его более освещенным и безопасным. Для выбора источников рекомендуем посетить магазины светильников в Минске из каталога TAM.BY — здесь вам ждут широкий ассортимент и специальные предложения от компаний .