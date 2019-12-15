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Игроки молодёжной сборной Австрии о ЧМ по хоккею и об игре с белорусами: «Организовано всё на высоком уровне»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минск прощается с молодежным чемпионатом мира по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная интрига соревнований разрешилась накануне. Единственная путевка в элиту мирового хоккея досталась команде Австрии. Участники турнира увозят из Беларуси яркие впечатления и сувениры.
Оксана Семашко, корреспондент:
Селфи, сувениры и тату. Именно это сохранить в памяти решили молодые хоккеисты из Австрии. 15.12.19 – эти цифры накануне для каждого из них стали счастливыми. Это день их победы в молодежном чемпионате мира по хоккею. Их багаж в минском аэропорту – самый увесистый, но наиболее весомый – кубок победителя. Теперь можно и отдохнуть.
Валентин Плонер, нападающий молодежной сборной Австрии по хоккею:
Пол Шмид, нападающий молодежной сборной Австрии по хоккею:
Пауль Хубер, нападающий молодежной сборной Австрии по хоккею:
Горячие баталии на льду «Чижовка-Арены» разворачивались всю неделю. В числе тех, кто хотел победить, но проиграл, пять команд. Беларусь, Латвия и Дания, по оценкам экспертов, должны были стать лидерами турнира.
Калло Спаберг Олсен, нападающий молодежной сборной Норвегии по хоккею:
Понтус Финштад, нападающий молодежной сборной Норвегии по хоккею:
В Беларуси очень хорошая команда. Хотели выиграть. Делали все возможное. Все, что могли.
Филлип Шульц, капитан молодежной сборной Дании по хоккею:
Мы знаем, что команда Беларуси довольно сильная. Мы знали об этом и до того, как приехали на турнир. Они занимали высокие позиции в рейтинге. Был трудный матч. И у них хорошие игроки индивидуальные, но они также умеют хорошо играть как команда. В целом, с ними было интересно играть.
Пусть наша команда и не отвоевала пальму первенства, зато организация соревнований в Минске, как всегда, порадовала достойным уровнем. Ждем аналогичного гостеприимства для наших гандболистов, которые поборются за звание лучших на чемпионате Европы в Австрии уже в начале 2020 года.
А вот белорусским спортсменам еще предстоит поработать над ошибками. Попытаться снова выйти в элиту мы сможем через год.
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Игроки молодёжной сборной Австрии о ЧМ по хоккею и об игре с белорусами: «Организовано всё на высоком уровне»
Новости Беларуси. Минск прощается с молодежным чемпионатом мира по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная интрига соревнований разрешилась...
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