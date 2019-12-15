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Зась: Если по всей вертикали будут даваться жёсткие персональные оценки действиям, то ситуация изменится

16.12.2019 20:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вопрос с «палочно-галочной системой» поднимали еще в августе на совещании с силовым блоком страны. Такой подход к работе – пережитки советского прошлого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Понятно, что оценивать кадры необходимо. Но не с помощью же наживы на других. В основе должна быть исключительно справедливость.

Зась: Если по всей вертикали будут даваться жёсткие персональные оценки действиям, то ситуация изменится

Зась: Если по всей вертикали будут даваться жёсткие персональные оценки действиям, то ситуация изменится

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Президент конкретно сказал, что надо это прекращать. Министру внутренних дел поставлена четко задача – привлекать к ответственности таких лиц, которые ради статистики, ради отчетности формируют такие дела, составляют такие протоколы.

Подвижки уже есть. Вы помните августовское совещание – тогда это уже звучало. Это не быстрый процесс. Сразу поломать стиль работы тысяч людей, которые так работали, сложно. Но, тем не менее, если будут по всей вертикали даваться жесткие персональные оценки таким действиям, то ситуация изменится. Она уже меняется и будет меняться дальше.

Причина вторая – ряд сотрудников, большая часть сотрудников, которые занимаются такой практикой, не имеют должного уровня подготовки. Такая задача звучала – развивать подготовку этих должностных лиц, сотрудников, которые занимаются административным процессом. Это очень важно.

Президент на совещании по применению административной ответственности: «Найдите виновных и увольте»

Зась: Если по всей вертикали будут даваться жёсткие персональные оценки действиям, то ситуация изменится

Люди в материале: Станислав Зась
 
 
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Новости Беларуси. Вопрос с «палочно-галочной системой» поднимали еще в августе на совещании с силовым блоком страны. Такой подход к работе – пережитки советского...
 
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