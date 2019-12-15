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Президент на совещании по применению мер административной ответственности: «Нужно тщательно разобраться в ситуации»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Количество административных правонарушений в стране увеличилось почти в два раза за последние 10 лет. Такая статистика 16 декабря была озвучена во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За пятилетку к ответственности привлекли около 3,5 миллионов граждан, то есть более половины всего трудоспособного населения. Впрочем, цифры говорят не только о росте нарушений, но и о недостатках правовой системы, отметил глава государства.
Еще одна важная проблема, на которую обратил внимание Президент – использование отчетных показателей для оценки результативности. Доходит до того, что руководство напрямую требует от сотрудников принести за день не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях, если нет – останутся без премии.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Разговор будет непростой. Говорить предстоит много и по делу. Перед началом совещания участники продолжают готовиться: министр Караев тщательно перечитывает свой доклад, спикер парламента Андрейченко вносит какие-то правки.
Президент начнет совещание (кстати, которое лично он и инициировал) с главного – цифр. Статистика, конечно, настораживает: за 10 лет количество правонарушений увеличилось почти в два раза. Факт есть факт. И лучшее дополнение – решение, что с этим делать дальше?
Глава государства настоятельно просит участников совещания не приводить излишние сведения, которые и так всем известны. Да и к чему они!? О проблеме говорят цифры.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Склонность белорусов к нарушениям или просчеты в административном процессе? На совещании перевес в сторону недочетов. Промахи надо устранять. И здесь речь заходит о ПДД. В поле зрения – «зоркое око» на дорогах – камера фотофиксации.
Превышение скорости – проблема общемировая. По данным ВОЗ, каждые 24 секунды в мире в результате ДТП погибает человек. Беларусь занимает 9 строчку по смертности в ДТП по Европе. Камеры скорости – дело нужное. По стране их сегодня сотни. И 7 лет назад, когда «железных инспекторов» принимали на работу, рассчитывали на наведение порядка на дорогах.
Александр Лукашенко:
Вместе с тем фотофиксация 7 лет назад была введена для того, чтобы навести порядок на дороге, а не загнать всех поголовно водителей в разряд злостных нарушителей закона. Тем более что нередко нарушения обусловлены перегруженностью дорог, отсутствием достаточного количества парковочных мест и прочими объективными условиями.
Кстати, в истории с лихачами можно посмотреть на Эстонию. Там не так давно испробовали новый метод – «успокоительные остановки». Превысившим скорость на трассе полицейские предлагают либо штраф, либо «пилюлю» – вынужденный тайм-аут. За превышение до 20 км/час – остановка 45 минут, до 40 км/час – час. Это как раз тот случай, что не всегда нужно карать длинным рублем.
Александр Лукашенко:
Сегодня в целом составлять протокол об административных правонарушениях могут только – представьте – 70 ведомств. Больше – не значит лучше. Потому от участников совещания слышно: надо сокращать количество таких структур.
Не секрет, что многими проблемами Александр Лукашенко интересуется у народа напрямую. И порой всплывают вопиющие факты. Даже такие поручения Президента не выполняются.
Есть вопросы и к тем, кто, видимо, усердно рвется «отличиться». «Палочно-галочная» система. В чистом виде банальная гонка за показателями. В этом деле грешат практически все: милиция, налоговая, таможня, пожарные и санстанция. Сегодня модно «лепить» штрафы направо и налево. Но, говорит Президент, это не дело.
Александр Лукашенко:
Я уже думаю о том, нам надо, наверное, взять и в качестве показателей внести: чем больше протоколов составили, значит, тем больше бардака на ведомственных территориях по данной тематике. И за это спрашивать.
Вопросы административной ответственности в Беларуси регулируются двумя документами – Кодексом об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительным кодексом. В работе они уже 12 лет. За время их вступления в силу принято 115 законов, которыми в эти документы внесено более 1400 изменений и дополнений. Но применять на практике все это трудно. Потому Президент поручает пересмотреть положения действующего законодательства к июлю 2020 года.
Александр Лукашенко:
Словом, полгода работы – и вы должны положить мне на стол качественный документ, который соответствует жизненным потребностям нашего общества и государства. При этом надо сделать так, чтобы исключить корректировки законодательства в данной сфере как минимум на последующие пять лет.
Таким образом, результаты совещания – база для работы экспертной комиссии, возглавит которую Ольга Чуприс. Кстати, сегодня во Дворце Независимости замглавы Администрации Президента не с пустыми руками, а с Кодексом об административных нарушениях. И наверняка обозначенные стикерами главы успела обсудить с Президентом.
К работе, безусловно, присоединяться и парламентарии. Уже сегодня законотворцам есть над чем порассуждать.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
И что важно – между строками обновленного документа то и дело должно будет читаться слово «справедливость». Никаких формальных подходов к наказанию – из разряда «лишь бы было» и ущемления чьих-либо прав. К каждой истории – индивидуальный подход.
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Президент на совещании по применению мер административной ответственности: «Нужно тщательно разобраться в ситуации»
Новости Беларуси. Количество административных правонарушений в стране увеличилось почти в два раза за последние 10 лет. Такая статистика 16 декабря была озвучена во...
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