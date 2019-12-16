Пять идей для подарков на Новый год самому себе

Источник материала: Tut.by

С каждым днем Новый год все ближе, а времени на поиск и покупку подарков — все меньше. Недавно мы рассказывали, что можно презентовать родным и близким, если бюджет ограничен 100 рублями . А сегодня поговорим о том, какой подарок можно подарить себе самому, особенно если есть желание (и возможность) немного раскошелиться.

Смартфон



Фото: picjumbo.com

Конечно, самым очевидным подарком станет новый смартфон. Среди устройств начального уровня выделим, например, Xiaomi Redmi 8 .

Главный плюс устройства — соотношение цены и качества. За относительно небольшую сумму вы получите устройство с экраном разрешения Full HD+ (правда, не с самым лучшим показателем яркости), сканером отпечатков пальцев, сдвоенной основной камерой и батарейкой на целых 5000 мАч. Из минусов — отсутствие поддержки Wi-Fi на частоте в 5 ГГц.

Среди более дорогих, но все же не самых топовых смартфонов, выделяется Honor 20 . Изначально из-за санкций со стороны США было непонятно, станет ли устройство продаваться за пределами Китая, но в конце концов аппарат появился и в Беларуси.

В целом претензий к смартфону немного. Не хватает разве что 3,5-мм разъема для наушников, стереодинамиков, а также технологии беспроводной подзарядки. Зато в актив аппарата входит отличный дисплей, достаточная производительность и объем памяти даже в минимальной конфигурации (процессор Kirin 980, 128 ГБ хранилища), а еще основная камера с четырьмя модулями. С сервисами Google в аппарате проблем нет: с уверенностью почти в 100% можно сказать, что они уже вряд ли куда-то денутся с устройства.

Из устройств флагманского уровня можно выбрать, например, iPhone 11 Pro Max . Во-первых, это едва ли не самый производительный смартфон среди всех конкурентов на рынке — все благодаря процессору Apple A13 Bionic. А еще гаджет отлично фотографирует как днем, так и ночью за счет продвинутых алгоритмов искусственного интеллекта. Некоторые обозреватели также называют iPhone 11 Pro Max лучшим гаджетом для записи видео.

Ноутбук



Фото: barnimages.com

Выбор ноутбука не самое простое занятие, ведь даже одна и та же модель от одного производителя может насчитывать множество конфигураций. Но в самом начале материала мы договорились, что на себе экономить не собираемся, так что можно выбрать устройства подороже.

Например, MacBook Air (2019) . Главная фишка этого лэптопа — время автономной работы. Грубо говоря, если зарядить устройство до предела утром и работать за ним без остановки, он должен разрядиться только к вечеру — можно рассчитывать до 10 часов часов работы от одного заряда.

Второй плюс — качественный экран с высоким разрешением, в наличии также быстрый SSD-накопитель. Впрочем, для серьезных задач вроде монтажа видео или, например, работы с 3D-графикой MacBook Air точно не подойдет — придется выбирать что-то помощнее.

Как альтернативу можно рассмотреть ASUS ZenBook 14 (UX434) . Эта модель более мощная — на ней при желании даже получится поиграть (пускай и не во все игры и не на топовых настройках). Из других особенностей девайса — тачпад, который способен выступать в роли дополнительного дисплея. Диагональ экрана также немного больше: 14 дюймов в ASUS против 13,3 в MacBook Air.

Игровые приставки



Фото: pixabay.com

Новое поколение игровых приставок от Microsoft и Sony появится в продаже только в конце следующего года. Но нынешнее поколение консолей уже продается по более низкой цене, чем несколько лет назад.

К тому же за это время на приставках — особенно на PlayStation 4 — успела собраться внушительная коллекция эксклюзивных игр. В общем, если вы по какой-либо причине еще не играли в новый God of War или, например, Death Stranding, сейчас самое время.

Телевизоры





Недавно мы рассказывали , на что обратить внимание при покупке телевизора в конце 2019 — начале 2020 годов. Если вкратце, то стоит выбирать модели с диагональю дисплеев от 55 дюймов, разрешением 4K, поддержкой технологии HDR, а также со встроенным Smart TV. Последний пункт, впрочем, и так понятен: сегодня «умные» функции присутствуют в большинстве моделей.

Отличия в качестве изображения в основном зависят от матрицы в телевизоре — IPS или OLED. Последние, как правило, более дорогие. Ниже — несколько моделей, отвечающих названным выше условиям:

Что еще можно купить



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Среди более специфических вариантов — наушники с технологией шумоподавления. Такие особенно подойдут тем, кто много летает. На субъективный взгляд автора материала, ничего лучше Sony WH-1000XM3 индустрия еще не придумала: по качеству подавления шумов (да и по качеству звука благодаря поддержке кодека LDAC) эта модель превосходит большинство конкурентов вроде Bose.

«Умные» часы — приятное, но далеко не самое важное дополнение к смартфону. Моделей на рынке много, но все выполняют примерно одни и те же функции: отображают на экране уведомления со смартфонов, позволяют управлять некоторыми функциями вроде переключения музыки или ответа на голосовые вызовы. На одни смарт-часы можно вывести карту, другие умеют мониторить физическое состояние пользователя (хотя это и не их прямое предназначение).

Если у вас iPhone, то самый логичный вариант — Apple Watch четвертого или третьего поколения. В более новой версии есть режим Always On Display, который позволяет постоянно отображать на экране время. К Android-устройствам в пару можно взять, например, Galaxy Watch Active 2 или Huawei Watch GT2 .