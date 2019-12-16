|
Пять идей для подарков на Новый год самому себе
Источник материала: Tut.by
С каждым днем Новый год все ближе, а времени на поиск и покупку подарков — все меньше. Недавно мы рассказывали, что можно презентовать родным и близким, если бюджет
Смартфон
Конечно, самым очевидным подарком станет новый смартфон. Среди устройств начального уровня выделим, например,
Главный плюс устройства — соотношение цены и качества. За относительно небольшую сумму вы получите устройство с экраном разрешения Full HD+ (правда, не с самым лучшим показателем яркости), сканером отпечатков пальцев, сдвоенной основной камерой и батарейкой на целых 5000 мАч. Из минусов — отсутствие поддержки Wi-Fi на частоте в 5 ГГц.
Среди более дорогих, но все же не самых топовых смартфонов, выделяется
В целом претензий к смартфону немного. Не хватает разве что 3,5-мм разъема для наушников, стереодинамиков, а также технологии беспроводной подзарядки. Зато в актив аппарата входит отличный дисплей, достаточная производительность и объем памяти даже в минимальной конфигурации (процессор Kirin 980, 128 ГБ хранилища), а еще основная камера с четырьмя модулями. С сервисами Google в аппарате проблем нет: с уверенностью почти в 100% можно сказать, что они уже вряд ли куда-то денутся с устройства.
Из устройств флагманского уровня можно выбрать, например,
Ноутбук
Выбор ноутбука не самое простое занятие, ведь даже одна и та же модель от одного производителя может насчитывать множество конфигураций. Но в самом начале материала мы договорились, что на себе экономить не собираемся, так что можно выбрать устройства подороже.
Например,
Второй плюс — качественный экран с высоким разрешением, в наличии также быстрый SSD-накопитель. Впрочем, для серьезных задач вроде монтажа видео или, например, работы с 3D-графикой MacBook Air точно не подойдет — придется выбирать что-то помощнее.
Как альтернативу можно рассмотреть
Игровые приставки
Новое поколение игровых приставок от Microsoft и Sony появится в продаже только в конце следующего года. Но нынешнее поколение консолей уже продается по более низкой цене, чем несколько лет назад.
К тому же за это время на приставках — особенно на
Телевизоры
Недавно мы
Отличия в качестве изображения в основном зависят от матрицы в телевизоре — IPS или OLED. Последние, как правило, более дорогие. Ниже — несколько моделей, отвечающих названным выше условиям:
Что еще можно купить
Среди более специфических вариантов — наушники с технологией шумоподавления. Такие особенно подойдут тем, кто много летает. На субъективный взгляд автора материала, ничего лучше
«Умные» часы — приятное, но далеко не самое важное дополнение к смартфону. Моделей на рынке много, но все выполняют примерно одни и те же функции: отображают на экране уведомления со смартфонов, позволяют управлять некоторыми функциями вроде переключения музыки или ответа на голосовые вызовы. На одни смарт-часы можно вывести карту, другие умеют мониторить физическое состояние пользователя (хотя это и не их прямое предназначение).
Если у вас iPhone, то самый логичный вариант —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выбираем телевизоры, ноутбуки, смарт-часы и другие гаджеты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)