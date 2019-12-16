БЖД назначила дополнительные поезда на новогодние праздники

Источник материала: Аргументы и факты

С 20 декабря 2019 года по 9 января 2020 года они будут курсировать по таким направлениям, как Минск–Москва–Минск, Гродно–Минск–Санкт-Петербург, Москва–Брест–Москва, Москва–Калининград–Москва, Санкт-Петербург–Брянск, Санкт-Петербург–Смоленск–Санкт-Петербург, Калининград–Москва–Калининград, Могилев–Львов–Могилев, Минск–Вильнюс–Минск, сообщается в БЖД.