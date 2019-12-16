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БЖД назначила дополнительные поезда на новогодние праздники

17.12.2019 07:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

БЖД назначила дополнительные поезда на новогодние праздники
Фото из открытых источников

С 20 декабря 2019 года по 9 января 2020 года они будут курсировать по таким направлениям, как Минск–Москва–Минск, Гродно–Минск–Санкт-Петербург, Москва–Брест–Москва, Москва–Калининград–Москва, Санкт-Петербург–Брянск, Санкт-Петербург–Смоленск–Санкт-Петербург, Калининград–Москва–Калининград, Могилев–Львов–Могилев, Минск–Вильнюс–Минск, сообщается в БЖД.

Ожидается, что наиболее востребованными периодами спроса на перевозки станут 28, 30 и 31 декабря 2019 года, а также 2, 7 и 8 января 2020 года.
 
Билеты на дополнительные поезда можно купить в железнодорожных кассах Белорусской железной дороги, на официальном Интернет-сайте www.rw.by в разделе «Услуги пассажирам» и с помощью мобильного приложения «БЧ.Мой поезд». 

БЖД назначила дополнительные поезда на новогодние праздники
До конца 2020 года запустят поезд из Минска в Москву
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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Поезда назначены по наиболее популярным у пассажиров маршрутам.
 
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