БЖД назначила дополнительные поезда на новогодние праздники

С 20 декабря 2019 года по 9 января 2020 года они будут курсировать по таким направлениям, как Минск–Москва–Минск, Гродно–Минск–Санкт-Петербург, Москва–Брест–Москва, Москва–Калининград–Москва, Санкт-Петербург–Брянск, Санкт-Петербург–Смоленск–Санкт-Петербург, Калининград–Москва–Калининград, Могилев–Львов–Могилев, Минск–Вильнюс–Минск, сообщается в БЖД.
Ожидается, что наиболее востребованными периодами спроса на перевозки станут 28, 30 и 31 декабря 2019 года, а также 2, 7 и 8 января 2020 года.
Билеты на дополнительные поезда можно купить в железнодорожных кассах Белорусской железной дороги, на официальном Интернет-сайте www.rw.by в разделе «Услуги пассажирам» и с помощью мобильного приложения «БЧ.Мой поезд».