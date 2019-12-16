В Могилеве сегодня до вечера перекроют переезд на улице Вишневецкого. Как будут ходить автобусы

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 17 декабря, с 09.00 до 17.00 будет закрыто движение транспорта через железнодорожный переезд на улице Вишневецкого в Могилеве, сообщили в горисполкоме. Его будут ремонтировать.

На время перекрытия от поселка Ямницкого до железнодорожного переезда будет курсировать один автобус. Со стороны города движение автобусных маршрутов №№ 22, 29, 44 будет осуществляться до остановочного пункта «Ремонтный завод».

Рейсы по пригородным маршрутам «Могилев — в/ч Ямница», «Могилев — Белевичи», «Могилев — Сеньково» в это время будут ходить в объезд через Буйничи с посадкой и высадкой пассажиров на остановочном пункте «Рабочий поселок».

В деревню Тишовка пригородные автобусы заезжать не будут.