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В Оршанском районе в аварии погиб пешеход

17.12.2019 08:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Оршанском районе в аварии погиб пешеход. Она произошла около 20 часов вечера 16 декабря в деревне Стаховка, сообщает ГАИ.


Фото: ГАИ

27-летний водитель Volkswagen Vento сбил 50-летнего местного жителя. Мужчина погиб на месте.

Водитель рассказал ГАИ, что пешеход шел по проезжей части.

ГАИ устанавливает очевидцев ДТП и просит всех, что что-либо знает, позвонить по телефонам: 8 0216 50-48-48, 8 0216 50-18-90, 518−27−30 (МТС), 325−32−02 (А1) или 102.

 
 
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Водитель рассказал ГАИ, что пешеход шел по проезжей части.
 
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