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В Оршанском районе в аварии погиб пешеход
Источник материала: Tut.by
В Оршанском районе в аварии погиб пешеход. Она произошла около 20 часов вечера 16 декабря в деревне Стаховка,
27-летний водитель Volkswagen Vento сбил 50-летнего местного жителя. Мужчина погиб на месте.
Водитель рассказал ГАИ, что пешеход шел по проезжей части.
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Водитель рассказал ГАИ, что пешеход шел по проезжей части.
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