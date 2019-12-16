Стало известно, кто получил свидетельство о рождении  в октябре и ноябре

Свидетельство о рождении в октябре получили:
Екатерина Васюк, Максим Жилинский, Вера Зданцевич, Андрей Ратомский, Кира Рыдак, Павел Павлович, Максим Мардасевич, Никита Кухаренок, Ксения Макаревич, Михаил Степанов, Михаил Калинка, Диана Бендега, Максим Тарасенко, Анна Дербунова, Полина Бычковская, Кира Зенькович, Любовь Захарова, Татьяна Серякова, София Некраш, Максим Антоненко, Макар Задонский, Артем Шуленин, Мирослава Григорьева, Варвара Гриднева, Ульяна Ярошевич, Максим Бернацкий, Алексей Щемель, Глеб Лагун, Дарья Макаревич, Радмила Радькина, Алексей Харута.
Свидетельство о рождении в ноябре получили:
Полина Басаранович, Мария Романовская, Анна Космач, Егор Радионович, Дмитрий Хомко, Иван Жданович, Артём Заремба, Дарина Попок, Евгений Саргужиев, Матвей Бруй, Алёна Коледа, Рустам Протосевич, Александр Федорович, Полина Русак, Вера Король, Дамир Крынец, Максим Кашанский, Владислав Жуковкий, Евгений Шавкович, Артемий Ждан, Екатерина Парханович, Арсений Рацкевич, Анастасия Куркова, Арина Скобликова, Богдан Томашевский, Эмилия Ревнивых, Марк Шиманский, Дарья Москалик, Владислава Навоша, Мария Чепарина.
Раиса ПРОНЕВИЧ,
начальник отдела ЗАГС Несвижского района.