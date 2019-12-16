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Рассталась с погонами, отказала Трампу и встречалась с криминальным авторитетом. Факты об Оксане Федоровой

17.12.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самая красивая девушка Вселенной, сотрудница правоохранительных органов, певица, телеведущая… Каких только ролей не примеряла на себя Оксана Федорова. Но ни в одной из них не чувствовала так органично, как в тех, что существует сейчас — амплуа матери и жены.

Сегодня вместе с супругом 42-летняя Оксана воспитывает двоих детей и занимается благотворительностью. О том, какой ей путь пришлось пройти до простого счастья, — в рассказе LADY.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Оксана Федорова Miss Universe

 
 
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Сегодня вместе с супругом 42-летняя Оксана воспитывает двоих детей и занимается благотворительностью. О том, какой ей путь пришлось пройти до простого счастья, - в...
 
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