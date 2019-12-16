Рассталась с погонами, отказала Трампу и встречалась с криминальным авторитетом. Факты об Оксане Федоровой

Источник материала: Tut.by

Самая красивая девушка Вселенной, сотрудница правоохранительных органов, певица, телеведущая… Каких только ролей не примеряла на себя Оксана Федорова. Но ни в одной из них не чувствовала так органично, как в тех, что существует сейчас — амплуа матери и жены.

Сегодня вместе с супругом 42-летняя Оксана воспитывает двоих детей и занимается благотворительностью. О том, какой ей путь пришлось пройти до простого счастья, — в рассказе LADY.