﻿ Минчанин перечислил лжеброкерам более 20 000 долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанин перечислил лжеброкерам более 20 000 долларов

17.12.2019 08:48 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Минчанин перечислил лжеброкерам более 20 000 долларов
Flickr.com

Мужчина рассказал, что в октябре текущего года зарегистрировался на сайте Fix-trade.сom, который якобы осуществлял биржевую брокерскую деятельность. Он перечислил на счёт организации несколько тысяч долларов. После этого с ним связались представители платформы, которые обещали преумножить его капитал в кратчайшие сроки под руководством опытных трейдеров, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Спустя некоторое время белорус решил снять заработанное. Сотрудники платформы убедили его перечислить дополнительную сумму якобы в виде налоговых сборов, процентов за снятие средств со счета и т.д. После того как мужчина вновь пополнил счет, его заблокировали. 

Минчанин перечислил лжеброкерам более 20 000 долларов
Биржа по отъёму. Как не потерять сбережения, занимаясь «инвестициями»
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К правоохранителям с заявлением обратился 58-летний минчанин. В результате «брокерской деятельности» он потерял 20 тыс. долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мышковичах сгорела баня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика