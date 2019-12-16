Минчанин перечислил лжеброкерам более 20 000 долларов

Источник материала: Аргументы и факты

Мужчина рассказал, что в октябре текущего года зарегистрировался на сайте Fix-trade.сom, который якобы осуществлял биржевую брокерскую деятельность. Он перечислил на счёт организации несколько тысяч долларов. После этого с ним связались представители платформы, которые обещали преумножить его капитал в кратчайшие сроки под руководством опытных трейдеров, сообщили в Следственном комитете Беларуси.