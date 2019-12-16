В Мышковичах сгорела баня

Источник материала: Кировец

В минувшую субботу в аг.Мышковичи Кировского района произошел пожар в бане.





Как рассказала инспектор сектора ПиВО РОЧС Анастасия Юрченко, сообщение о пожаре в бане в аг.Мышковичи по пер.Народный, д.2 Мышковичского сельсовета в дежурную службу РОЧС поступило от местных жителей около 19.00.

По прибытии спасателей к месту вызова происходило горение кровли бани открытым пламенем. Хозяева домовладения находились на улице. В результате пожара повреждено 30 кв.м кровли, 5 кв.м перекрытия и внутренняя отделка бани. Пострадавших нет. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.