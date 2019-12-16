Источник материала: Новости Волковыска

В редакцию агентства «Минск-Новости» обратился Григорий и рассказал, что получил письмо от команды «Яндекса», в котором его предупредили, что кто-то вводит правильный пароль и входит в его аккаунт.

– Я просмотрел историю входов и действительно нашел чужака, – сказал Григорий. – Входил он с устройства iPhone откуда-то из-под Махачкалы. Я не крутой компьютерщик и, честно говоря, не знаю, что в таком случае делать. Посоветуйте.

За комментарием наш корреспондент обратилась к заместителю начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома Александру Грицуку.

– Александр Сергеевич, как мошенники узнают пароль?

– Есть программисты, которые свои знания и умение направляют на преступные цели. Мастер своего дела за полчаса может взломать более десятка аккаунтов. А потом продать их мошенникам.

– А им зачем?

– Они входят в аккаунт и по контактам пользователя рассылают разные сообщения, чтобы развести людей на деньги. Например, что смертельно болен ребенок и спасти его можно только в заграничном медучреждении за большие деньги. Просят помощи, указывая номер счета или банковской карты. Историю описывают так реалистично и жалостливо, что люди верят и средства переводят. А когда оказывается, что настоящий пользователь этих писем не посылал, уже поздно: деньги ушли и вернуть их не всегда возможно.

– Что же делать, чтобы этого избежать?

– Основное правило: если пришло подобное письмо, сразу свяжитесь с человеком, с чьего адреса оно пришло, и уточните, он ли это разослал. Если нет, то надо идти в свое отделение милиции и писать заявление с просьбой провести проверку по данному факту.

– В Минске часто такое происходит?

– Сейчас меньше, потому что усилили профилактическую работу с населением. Тем не менее за 2019 год в городе зафиксировано около 30 мошенничеств в сфере высоких технологий. К сожалению, о таких фактах в милицию сообщают не все, кое-кто просто сообщения удаляет.

– Как защитить аккаунт от взлома?

– Нужно почаще менять пароль. При этом он должен содержать побольше символов – не менее 6-8, причем разных регистров (то есть обычные и прописные буквы), а также цифры. Для большей подстраховки можно применить двойную аутентификацию с привязкой к номеру телефона. Тогда при входе в аккаунт вам будут присылать одноразовые проверочные коды.

– Чего еще нужно опасаться рядовым пользователям?

– Бывает, человек подает объявление о продаже какой-либо вещи или техники. Прочитав, с ним может связаться мошенник – якобы потенциальный покупатель. Он говорит, что хочет эту вещь купить. Просит реквизиты банковской карты продавца, чтобы положить на нее деньги. Наивные люди диктуют все цифры, включая CVV-код на обратной стороне карты, а это все равно, что продиктовать чужаку пин-код. В итоге обманутый продавец остается со своей вещью, но без денег, а злоумышленник снимает их и кладет в свой кошелек.

– Слышала, что иногда раздаются странные звонки, якобы из банка, и людей тоже обманывают…

– Да, и таких случаев довольно много. Мошенники представляются работниками службы безопасности, спрашивают у человека, где он сейчас находится. Тот отвечает: дома. Тогда ему говорят, что в данное время за границей с его карты кто-то пытается снять деньги. Мол, надо срочно ее блокировать, продиктуйте реквизиты. В страхе лишиться средств человек дает информацию. И деньги исчезают. А ведь ни один банк такого не делает: там и так имеется вся необходимая информация. Поэтому никогда никаких сведений о своей банковской карте или своих персональных данных по телефону или в переписке никому не давайте.