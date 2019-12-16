Источник материала: Новости Волковыска

– Сергей Владимирович, современное общество называют информационным: его уже нельзя представить вне стремительно развивающейся сферы IT и без средств телекоммуникации. Толчком к этому послужили коренные изменения в науке и технике, связанные с изобретением микропроцессорной технологии и появлением персонального компьютера. Ученые отмечают, что в истории цивилизации произошло несколько информационных революций – кардинальных преобразований в обработке сведений. А что вы можете рассказать об информатизации в контексте истории органов внутренних дел нашей страны?

– Ее началом принято считать внедрение в работу белорусской милиции средств электросвязи и формирование ведомственных подразделений связи. Это коррелирует с основными этапами развития телекоммуникационной отрасли Беларуси.

Так, отдел оперативной техники и связи был создан в МВД БССР 21 июня 1961 года после соответствующего распоряжения председателя Совета Министров БССР Тихона Киселёва. Эта дата с 2003-го официально считается Днем образования службы связи органов внутренних дел, а ее специалисты теперь ежегодно отмечают профессиональный праздник.

За более чем полвека служба связи МВД прошла непростой путь становления и развития, который сопровождался частыми организационно-штатными преобразованиями. Как управление оно подчинялось аппарату Министра, штабу, с марта 2001 года входило в структуру министерства как ЦУС. В 2004-м стало управлением связи и автоматизации (УСиА) Департамента финансов и тыла, получив в оперативное подчинение территориальные подразделения во всех областных центрах и Минске. В прошлом году на базе УСиА в структуре ДФиТ были созданы два управления – связи (УС) и информационных технологий (УИТ).

Основные функции подразделений – организация всех видов связи и передачи данных, техническая эксплуатация средств телекоммуникации, создание новых и модернизация существующих автоматизированных и информационных систем, используемых в служебной деятельности ОВД.

Только с 2005 по 2019 год количество телекоммуникационного оборудования в системе МВД увеличилось более чем в 2,5 раза, число информационных систем и ресурсов выросло с 11 до более чем 50. Причем последних в МВД больше, чем у иных органов госуправления, что позволяет ведомству оставаться для многих из них незаменимым поставщиком сведений.

– Правоохранительные органы разных стран широко используют IT-технологии и автоматизированные банки данных. С их помощью раскрывается множество преступлений, предотвращаются правонарушения. А какими успехами в технической оснащенности могут похвалиться ОВД Беларуси?

– В МВД ведется активное переоснащение парка средств телекоммуникации, внедрение средств персональной аудио- и видеофиксации, новых возможностей охранного видеонаблюдения, оборудования IР-телефонии… Из наиболее значимых результатов отмечу следующие.

Мы близки к завершению глобальной задачи по модернизации системы ведомственной радиосвязи. На использование соответствующих современных цифровых комплексов практически переведены все подразделения милиции в областных центрах и Минске, а также 49 крупных ОВД республики. Достигнуто покрытие 63 процентов территории страны. В ближайших планах – дооснащение оборудованием территориальных отделов и объединение локальных систем в единую ведомственную радионавигационную систему связи.

Применение этих комплексов позволило значительно повысить качество связи, надежно защитить переговоры от прослушивания, в каждой ОДС контролировать на карте местоположение как мобильных, так и пеших нарядов милиции, действующих в системе единой дислокации, доводить до них ориентировки посредством текстовых или голосовых сообщений.

Создана ведомственная сеть телефонной связи. Она объединила все телефонные станции подразделений внутренних дел, что позволило осуществлять бесплатные звонки внутри системы МВД. За счет сокращенной нумерации и цифровых технологий повысились оперативность взаимодействия, защита передаваемых сведений от несанкционированного доступа, надежность связи. Для удобства подготовлен ведомственный электронный телефонный справочник. Дальнейшее развитие и модернизацию в этой сфере будем осуществлять путем планомерного ввода в эксплуатацию оборудования IP-телефонии, внедрения мультисервисных услуг.

Для управления силами и средствами при обеспечении общественно-массовых и специальных мероприятий наши специалисты разработали и успешно применяют подвижные узлы связи и видеонаблюдения на базе автомобилей VW Transporter и МАЗ, специальные мобильные пункты видеонаблюдения, которые могут передавать изображение в штаб из любой точки республики.

В рамках реализации утвержденного Министром технического замысла на модернизацию системы радиомониторинга МВД в ближайшие два года все УВД будут оснащены мобильными комплексами с функциями подвижных узлов связи.

На вооружении милиции сегодня состоят также системы спутниковой и коротковолновой связи, видеоконференцсвязи, беспроводного широкополосного доступа. Места размещения всех подразделений оборудованы системами видеонаблюдения, записи речи, оповещения.

Хочу подчеркнуть, что наши специалисты принимают активное участие в проектах, реализуемых совместно с другими органами госуправления (создание республиканской системы мониторинга общественной безопасности и Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы, внедрение биометрических документов). При поддержке УИТ разрабатывалась Единая система фотофиксации нарушений скоростного режима на автомобильных дорогах, появилась возможность оплачивать штрафы через ЕРИП.

Для повышения безопасности сотрудников, объективного разбора и недопущения конфликтных ситуаций проводится поэтапное оснащение сотрудников и их транспортных средств видеорегистраторами. Патрули ГАИ и ППСМ укомплектованы такой персональной аппаратурой на 100 процентов. Записывающее оборудование установлено и на всех машинах ОДС.

Однако основной акцент делается на расширении сферы использования IT-технологий: систем информатизации и автоматизации процессов, программ мониторинга. Совершенствование соответствующего обеспечения подразделений МВД необходимо для повышения эффективности правоохранительной деятельности. И в этом направлении уже проделана значительная работа. В частности, с применением волоконно-оптических линий связи построена ведомственная сеть передачи данных, внедрена система электронного до­кументооборота, реализованы сервисы по оказанию услуг в электронном виде, широко используются централизованные банки данных с возможностью внесения и получения сведений в режиме реального времени.

В МВД создано и введено в эксплуатацию более 50 информационных систем и банков данных, в том числе автоматизированная система «Паспорт», АИС «ГАИ-Центр», Единый государственный банк данных о правонарушениях, ГИС «Регистр населения», АИС ОДС и службы «102».

В этом году специалисты УИТ разработали программное обеспечение автоматизированной системы учета разыскиваемых транспортных средств и регзнаков транспорта, ПО для получения и обработки данных из автоматизированной информационно-поисковой системы авиационной безопасности. Осуществлены доработка и опытная эксплуатация АИС «Суточная оперативная сводка», «Доставленные лица» и «Средства телекоммуникаций». С участием сотрудников УИТ выполнена модернизация программного обеспечения Единого государственного банка данных о правонарушениях, реализовано внедрение электронной административной процедуры по регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в стране.

Вместе с тем темпы развития информационных технологий набирают обороты, объем данных растет. Поэтому требуется постоянное усовершенствование достигнутого, а также внедрение новых технологий и техники в деятельность ОВД. Сейчас разрабатывается более актуальная концепция развития в данной сфере, которая определит направления и перспективы цифровизации деятельности ОВД (создание условий, обеспечивающих качественное выполнение задач, развитие программно-технической инфраструктуры, а также обеспечение ее безопасности, надежности и непрерывности функционирования). В ее рамках будут рассмотрены в том числе и вопросы организации взаимодействия с подразделениями других органов госуправления и иностранных государств, необходимого для обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка и борьбы с преступностью.

– В марте этого года запустили обновленный сайт МВД. Надо понимать, он появился не без помощи ваших специалистов?

– Вы правы. Этот ресурс разработан с учетом положений нормативных правовых актов, в том числе в области информационной безопасности. Не остались без внимания современные тенденции в области оформления интернет-сайтов, использования актуальных онлайн-сервисов.

Следующий этап – разработка мобильного приложения. Оно будет включать в себя ряд полезных для граждан функций. Планируем завершить его подготовку уже в апреле.

Также специалисты УИТ разработали программное обеспечение, позволяющее в рамках выполнения задач, возложенных на органы внутренних дел, направлять зарегистрированным на сайте пользователям электронные сообщения (письма в личный кабинет или на электронную почту, SMS-сообщения на указанный при регистрации номер мобильного телефона). После внедрения мобильного приложения ПО доработают, чтобы появилась возможность направлять сообщения и непосредственно через него.

Благодаря системе возможно создание пользовательских адресных книг для ориентирования личного состава органов и подразделений внутренних дел.

– Сергей Владимирович, в конце хотелось бы задать классический вопрос: какие дальнейшие планы по информатизации деятельности МВД?

– Если говорить кратко, то шагать в ногу со временем.

Я хочу видеть наше ведомство информатизированной инновационной структурой. И для этого есть все предпосылки.