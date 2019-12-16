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На МКАД затруднено движение: столкнулись четыре автомобиля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На МКАД столкнулись четыре автомобиля.
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В результате ДТП водитель седельного тягача Renault был доставлен в медучреждение.
Движение на внутреннем кольце МКАД затруднено. На месте работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
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Новости Беларуси. На МКАД столкнулись четыре автомобиля. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла утром 17 декабря на 19 километре внутреннего...
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