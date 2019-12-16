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Где, когда и за сколько купить живую елку в Горках?

17.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

 21 декабря в Горках откроются елочные базары. Новогодние деревья будут продавать на нескольких городских площадках.

Стоимость будет зависеть от высоты елки, рассказала замдиректора Горецкого лесхоза Олеся Закурдаева. Например, деревце до одного метра обойдется в 7 рублей. Елочка повыше, до двух метров будет стоить 9,2 рубля. Что касается деревьев до трех метров, то за них придется заплатить 16,7 рубля. Ели в кадках можно приобрести в здании лесхоза по улице Фрунзе, 9.

 

Режим работы елочных базаров

 

Где, когда и за сколько купить живую елку в Горках?

 

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С 26 по 30 декабря выбрать и купить колючую красавицу можно в здании лесхоза. Это неплохой способ немного сэкономить. Время работы — с 15:00 до 20:00.

27 декабря с 11:00 до 15:00 можно будет приобрести елки в агрогородке Ленино.

Елочные базары закончат свою работу 31 декабря, чтобы даже самые занятые горожане успели прикупить зеленый атрибут Нового года.

 

За незаконную вырубку ели придется заплатить штраф в размере от пяти до пятидесяти базовых величин, напомнила Олеся Закурдаева. Если вы индивидуальный предприниматель, то будьте готовы выложить до двухсот, а если юридическое — до трехсот базовых величин.

 

Если верить статистике, почти 200 000 елок и сосенок продается в стране к Новому году. Однако в Минлесхозе уверяют: никакого вреда экологии Беларуси это не приносит. Новогодние елки либо были выращены на специальных плантациях, либо срублены в связи с производственной необходимостью.

 

УНН 700101288


 
 
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   21 декабря в Горках откроются елочные базары. Новогодние деревья будут продавать на нескольких городских площадках. Стоимость будет зависеть от высоты елки,...
 
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