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Какие зарплаты обещают в новом магазине «Виталюр» в центре Слуцка
17.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
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В объявлении говорится, что заработные платы указаны «чистыми». Условия работы включают в себя повышение квалификации, карьерный рост и медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По вопросам трудоустройства можно звонить +375 29 186 06 75, Анастасия.
Планируется, что «Виталюр» в центре Слуцка откроется этой весной.
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