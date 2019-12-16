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Какие зарплаты обещают в новом магазине «Виталюр» в центре Слуцка

17.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В объявлениях на сайте SlutskGorod Вконтакте опубликовали вакансии нового магазина «Виталюр», который откроют в здании бывшего ресторана «Вежа Града» по улице Ленина, 146.

Все преложенные вакансии с графиком 2 через 2:

  • повар от 1000 руб
  • повар-сушист от 1100 руб
  • повар-пиццер от 1100 руб
  • кондитер/пекарь от 1100 руб
  • кухонный рабочий от 750 руб

В объявлении говорится, что заработные платы указаны «чистыми». Условия работы включают в себя повышение квалификации, карьерный рост и медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По вопросам трудоустройства можно звонить +375 29 186 06 75, Анастасия.

Планируется, что «Виталюр» в центре Слуцка откроется этой весной.

Больше вакансий - в разделе «Трудоустройство» объявлений на нашем сайте.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В объявлениях на сайте SlutskGorod Вконтакте опубликовали вакансии нового магазина «Виталюр», который откроют в здании бывшего ресторана «Вежа Града» по улице Ленина,...
 
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