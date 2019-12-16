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ЕС выделит Национальному кадастровому агентству более 1 млн евро на проект программы Twinning
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ЕС выделит более 1 млн евро для проекта Национального кадастрового агентства по программе Twinning, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 декабря в Минске презентовали международный проект.
Ведущие западные страны делятся опытом европейского менеджмента управлением территориями. Это консалтинговый проект в рамках инициативы Европейского союза «Восточное партнерство».
В 2020 году в Беларуси может быть дан старт реализации сразу трех проектов по программе Европейского союза Twinning.
Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси:
Хайко Ван дер Вегт, руководитель проекта (Нидерланды):
Цели данного проекта – сотрудничество в области электронного правительства. Это подразумевает общие стандарты, чтобы каждая организация, грубо говоря, не изобретала собственный велосипед. Мы помогаем разработать общие стандарты информационного взаимодействия и обмена информацией.
Международный твиннинг-проект рассчитан на два года. К слову, это уже второй значимый проект между белорусскими госструктурами и западными коллегами. Первым участником такого сотрудничества стал Нацбанк Беларуси.
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Новости Беларуси. ЕС выделит более 1 млн евро для проекта Национального кадастрового агентства по программе Twinning, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17...
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