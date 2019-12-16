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Бывшего президента Пакистана заочно приговорили к смертной казни
17.12.2019 17:08 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Бывший президент и премьер-министр Пакистана Первез Мушарраф приговорен к смертной казни.
Суд признал Мушаррафа виновным в государственной измене, передает
Первез Мушарраф пришел к власти в 1999 году в результате государственного переворота и правил страной до 2008 года.
Как пишет Bloomberg, с 2016 года экс-президент живет в Дубае, на судебных заседаниях о госизмене, которые шли с 2014-го, он не был ни разу: за границу его отпустили на лечение.
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Бывший президент и премьер-министр Пакистана Первез Мушарраф приговорен к смертной казни.
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