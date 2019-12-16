Бывшего президента Пакистана заочно приговорили к смертной казни

Источник материала: Ежедневник





Бывший президент и премьер-министр Пакистана Первез Мушарраф приговорен к смертной казни.

Суд признал Мушаррафа виновным в государственной измене, передает Reuters.

Первез Мушарраф пришел к власти в 1999 году в результате государственного переворота и правил страной до 2008 года.

Как пишет Bloomberg, с 2016 года экс-президент живет в Дубае, на судебных заседаниях о госизмене, которые шли с 2014-го, он не был ни разу: за границу его отпустили на лечение.