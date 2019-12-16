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Лебедько: Отказавшись открыть дела пропавших политиков международным следователям Лукашенко выроет себе политическую могилу

17.12.2019 16:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политик Анатолий Лебедько передал председателю Следственного комитета Ивану Носкевичу и генеральному прокурору Беларуси Александру Конюку обращение с требованием разморозить расследование громких дел об исчезновениях Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского.

Лебедько: Отказавшись открыть дела пропавших политиков международным следователям Лукашенко выроет себе политическую могилу
- Теперь остается просто ждать ответа и конкретных действий с их стороны, - говорит Анатолий Лебедько "Белорусскому партизану". – Как известно, расследование уголовных дел приостановлено с осени минувшего года. Но сейчас возникли новые обстоятельства, которые требуют незамедлительной разморозки этих дел. 

И в обращении на имя Носкевича и Конюка сказано, что со всех точек зрения было бы правильно объединить усилия Следственного комитета с правоохранительными органами стран Европейского союза. 

Было бы логично создать международную группу по расследованию громких дел. Это вызвало бы доверие к нашей власти. Потому что расследование этих дел много лет фактически не велось.


Я вспоминаю 1999-й год, когда следователь городской прокуратуры, который опрашивал меня по похищению Виктора Гончара, догнал меня у лифта, схватил за руку и начал говорить о том, что следователи – профессионалы своего дела, они обязательно расследуют это дело. 

Прошло 20 лет, а воз и ныне там. Доверия к работе белорусских следователей, к сожалению, нет. Поэтому, во-первых, нужно возобновить расследования этих дел.

А во-вторых, сделать так, чтобы наши следователи пошли на сотрудничество хотя бы с органами той страны, где находится возможный соучастник тех преступлений, которые были совершены в 1999-2000 годах.



- Вы верите словам Юрия Гаравского?

- Человек говорит: я участвовал, я знаю, готов давать показания. И я отношусь к его словам весьма серьезно, и его рассказ вызывает у меня доверие. Некоторые детали угадать или придумать невозможно. О них знало весьма ограниченное количество людей.

А то, что он путается в каких-то вещах… Мне кажется это тоже вполне естественным, не может человек знать всех обстоятельств, почему похищали и убивали Гончара. Он говорит, что у того были какие-то бумаги, связанные с доказательствами плохо проведенных выборов. 

А тогда была создана специальная парламентская комиссия, которую возглавлял Виктор Гончар и через несколько дней на заседании Верховного совета он должен был озвучить доклад о нарушении Конституции и законов Беларуси президентом Александром Лукашенко.

Ну и врать в этом случае… Гаравский за свои признания может попасть в тюрьму, причем не в нашу, а в тюрьму той страны, где он находится. Он сознался в совершении серьезных преступлений. 

Его слова проверят и если выяснится, что он говорит чушь какую-то, его пришлют обратно в страну Шеймана и Павличенко… Так что я не вижу большого смысла для него заниматься придумыванием…

- В последние дни многие говорят о руке российских спецслужб…

- Для меня это вопрос второстепенный. Главное - говорит Гаравский правду или это ложь.


- Как думаете, отреагирует ли Лукашенко как-то на эти признания?

- Думаю, председатель Следственного комитета Носкевич мог уже вчера по горячим следам связаться с авторами расследования, а сегодня его люди должны были быть в посольстве Германии или Австрии, а завтра мы могли бы узнать о том, что заместитель Носкевича полетел в Германию или другую страну допрашивать Гаравского. 

И Лукашенко перед встречей с Путиным мог бы сказать: обращаюсь к зарубежным правоохранительным органам, готов принять их помощь в расследовании этих дел. 
На мой взгляд, это был бы очень правильный шаг.

Сегодня Александр Лукашенко должен сделать расследование громких дел об исчезновениях максимально прозрачным и открытым, предоставить доступ международным следователям к материалам уголовных дел. 

Иначе он просто выкопает себе политическую могилу… 

Кредит доверия к белорусской власти и правоохранительным структурам закончился.
 
 
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Политик Анатолий Лебедько передал председателю Следственного комитета Ивану Носкевичу и генеральному прокурору Беларуси Александру Конюку обращение с...
 
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