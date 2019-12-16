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Для Лукашенко госсектор – священная корова. Реформа госсектора Беларуси не светит

17.12.2019 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На контроле государства находятся 34 крупнейших инвестиционных проекта, из которых по 22 производства уже введены в эксплуатацию. По 12 из этих 22 обеспечен выход на проектную мощность. Такие цифры названы сегодня на совещании о реализации наиболее проблемных инвестиционных проектов.

Для Лукашенко госсектор – священная корова. Реформа госсектора Беларуси не светит
Дополнительная господдержка требуется трем проектам в сфере целлюлозно-бумажной промышленности: Светлогорскому ЦКК, Заводу газетной бумаги в Шклове и фабрике «Герой труда» в Добруше. Кроме того, необходим перенос сроков завершения нового проекта по производству суконных тканей на «Камволе». Об этом по итогам совещания заявил премьер-министр Сергей Румас.

Сам Лукашенко объявил, что на кону – сотни миллионов долларов. Румас заявил, что в течении двух недель будут подготовлены президентские указы об оказании господдержки.

Модернизация цементных заводов, деревообрабатывающих предприятий ничего не научила белорусскую власть? 

Объясняет экономист Лев Марголин.

- Продолжается инвестирование с помощью государственных средств, потому что других нет. А инвестиции делать надо, иначе от стагнации перейдем к рецессии, то есть объемы производства начнут сокращаться. А государственные дотации, что многократно доказано жизнью, доказали свою неэффективность. Чиновники распоряжаются чужими деньгами, народными, а потому распоряжаются неэффективно. Частный инвестор не только вкладывает свои деньги, но, чаще всего, он еще и успешный специалист в своем деле; а у нас – чиновники-универсалы засели в министерстве экономики, в министерстве промышленности, другие отраслевые министерства, которые решают, куда вложить деньги. И чаще всего оказывается, что проекты не до конца просчитаны. 

С другой стороны, если государственные деньги уже вложены, то что тогда делать? Можно уволить директора или даже министра, но деньги уже вложены, а потому приходится добавлять еще и еще. А на выходе проект становится дороже в полтора-два раза. К тому же, не всегда эффективный. Из 34 проектов только 22 закончены, из них только половина вышла на проектную мощность; не факт, что остальные выйдут на проектную мощность, не факт, что, выйдя на проектную мощность, они дадут качественную продукцию и не будут наносить вред окружающей среде. А остальные 12 надо так или иначе дофинансировать.

- Но разве опыт тех же цементных заводов, деревообрабатывающих заводов ничему не научил белорусскую власть?

- В принципе научил, а в частности – нет. Если бы сейчас пришлось модернизировать новый цементный завод, возможно, ошибки учли бы, но здесь – совершенно другая отрасль. В будущем году появится новая отрасль. Подозреваю, что некому изучать ни технологии, ни оборудование, ни предмет.

- Значит, все разговоры об излечении неэффективных госпредприятий – пустой звук?

- С неэффективными предприятиям действительно надо что-то делать, и власти пытаются что-то делать. Только понимание того, что надо делать с неэффективными предприятиями, отличается. Любой здравомыслящий человек, посмотрев на неэффективное предприятие, скажет: давайте мы пригласим иностранного инвестора, устроим конкурс, выберем наиболее успешного – и отдадим в собственность: он рискует, а выигрыш делим пополам. А у нас подход другой: если предприятие неэффективное, надо разобраться – почему неэффективное, давайте реконструируем. В бюджет на следующий год заложим деньги, подготовим проект – и будем его модернизировать.

- Значит, реформа госсектора Беларуси не светит?

- Безусловно. Для Лукашенко госсектор – как священная корова. У нас из года в год срываются программы сотрудничества с МВФ из-за этого. Сейчас уже никто не считает рабочих движущей силой революции, как это было в 90-ые годы. Но вместе с тем Лукашенко не может отпустить от себя это дело.

- Может, просто чужих денег не жалко?

- Может. Хотя не думаю, что Лукашенко готов разбрасываться деньгами. Будь возможность более эффективно использовать деньги, он бы попытался. Но не получается.

Почему Лукашенко так держится за неэффективные госпредприятия? Думаю, многие из них до сих пор выполняют социальную функцию.
 
 
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На контроле государства находятся 34 крупнейших инвестиционных проекта, из которых по 22 производства уже введены в эксплуатацию. По 12 из этих 22 обеспечен выход на...
 
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