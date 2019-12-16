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На дорогах Минска - серьезные пробки, некоторые автобусы опаздывают почти на час
Источник материала: Tut.by
На дорогах Минска сервис Яндекс.Пробки показывает заторы на восемь и девять баллов. Горожане сообщают о затрудненном движении.
Вот так выглядела ситуация на столичных дорогах в 18.50 17 декабря.
Общественный транспорт также работает со сбоями. «Минсктранс»
С 17.30 на улице Академическая — проспекте Независимости останавливалось движение автобусов № 20с, 37. Причина — ДТП стороннего транспорта. Автобусы шли в объезд — № 20с до разворотного кольца «Академическая», № 37 — по улице Сурганова и проспекту Независимости. Нормальное движение общественного транспорта здесь возобновили в 19.20.
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На дорогах Минска сервис Яндекс. Пробки показывает заторы на восемь и девять баллов. Горожане сообщают о затрудненном движении.
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