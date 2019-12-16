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На дорогах Минска - серьезные пробки, некоторые автобусы опаздывают почти на час

17.12.2019 19:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На дорогах Минска сервис Яндекс.Пробки показывает заторы на восемь и девять баллов. Горожане сообщают о затрудненном движении.

Вот так выглядела ситуация на столичных дорогах в 18.50 17 декабря.


Скриншот: Яндекс. Пробки

Общественный транспорт также работает со сбоями. «Минсктранс» сообщает, что с 17.00 на проспекте Независимости (от одноименной площади до улицы Сурганова) нарушен график движения автобусов № 1, 25, 25, 40, 47с, 50с, 69, 100, 111, 115э, 123 с. Причина — скопление транспорта, некоторые автобусы опаздывают без малого на час.

С 17.30 на улице Академическая — проспекте Независимости останавливалось движение автобусов № 20с, 37. Причина — ДТП стороннего транспорта. Автобусы шли в объезд — № 20с до разворотного кольца «Академическая», № 37 — по улице Сурганова и проспекту Независимости. Нормальное движение общественного транспорта здесь возобновили в 19.20. 

 
Теги: Минск
 
 
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На дорогах Минска сервис Яндекс. Пробки показывает заторы на восемь и девять баллов. Горожане сообщают о затрудненном движении.
 
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