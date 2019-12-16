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Иван Лавринович: «Решения по вопросам граждан на местах должны приниматься оперативно»

17.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Иван Лавринович: «Решения по вопросам граждан на местах должны приниматься оперативно»

На этом акцентировал внимание помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович во время проведения прямой телефонной линии и личного приема граждан в администрации Октябрьского района Гродно.

Иван Лавринович: «Решения по вопросам граждан на местах должны приниматься оперативно»

Иван Лавринович: «Решения по вопросам граждан на местах должны приниматься оперативно»

– Октябрьский район – одна из самых крупных административных единиц в области, – отметил Иван Лавринович. – Тот характер вопросов, который в приоритете прослеживался во время проведения прямых линий и личных приемов граждан в области на протяжении года, нашел свое отражение в обращениях людей и сегодня. Власть на местах делает многое в плане обсуждения и решения проблем, с которыми, зачастую, сталкиваются жители Гродненщины. При этом оперативность принятия решения должна быть выше.

Иван Лавринович: «Решения по вопросам граждан на местах должны приниматься оперативно»

В числе наиболее актуальных остаются темы ЖКХ и благоустройства. Одна из жительниц Гродно, к примеру, посетовала на систему вывоза мусора в частном секторе. По мнению женщины, она налажена недостаточно качественно. Житель микрорайона Лапенки рассказал, что там есть проблемы с состоянием дорог и уличным освещением. Как подчеркнул помощник Президента–инспектор по Гродненской области, в следующем году в Гродно будет проводиться множество масштабных мероприятий –  XII Республиканский фестиваль национальных культур, III Форум регионов Беларуси и Украины, празднование 75-летия Великой Победы. В связи с этим уже выделены средства на благоустройство города и развитие его инфраструктуры.

Иван Лавринович: «Решения по вопросам граждан на местах должны приниматься оперативно»

Многодетная мама из Гродно обратилась за помощью в решении жилищного вопроса. Женщине предложили вступить в ЖСПК и построить квартиру, но банк не одобрил получение субсидии из-за задолженности по другому кредиту. Гродненка интересовалась, может ли она воспользоваться семейным капиталом, чтобы решить проблему. Вопрос будет детально рассмотрен, письменный ответ с подробным алгоритмом действий многодетной маме вышлют в течение недели.

Иван Лавринович: «Решения по вопросам граждан на местах должны приниматься оперативно»

Сегодня многие обращения касались правовых аспектов: разрешения имущественных споров, земельных вопросов, судебных тяжб. Одна из жительниц Гродно после развода с мужем была вынуждена переехать на съемную квартиру. Продолжается судебное разбирательство по разделу имущества. Один ребенок из трех остался с отцом. Женщина хочет забрать сына, но не может из-за проблем с жильем и просит помощи.

Иван Лавринович: «Решения по вопросам граждан на местах должны приниматься оперативно»

– Вопросы, которые находятся в компетенции юридических служб, силовых структур, самые сложные. Они всегда требуют очень тщательного и внимательного рассмотрения специалистами, так как напрямую касаются людских судеб, нередко детских, – сказал Иван Лавринович.

Среди прочих поступали и вопросы, касающиеся трудоустройства. Молодой учитель, недавно переехавший с семьей в Гродно из Шарковщины, рассказал, что имеет трудности с поиском нового места работы. Жена мужчины находится в декретном отпуске, а потому молодая семья сейчас особенно остро нуждается в источниках заработка. Педагога заверили, что помогут в решении проблемы.

 
Анна РАДЮК
Фото: Артема ТУРЛАЯ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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На этом акцентировал внимание помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович во время проведения прямой телефонной линии и личного...
 
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