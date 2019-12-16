77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж

Источник материала: Tut.by

В последнее время телеведущая Ангелина Вовк все чаще появляется в компании давнего приятеля — историка музыки Михаила Куницына. Пара не только проводит в тандеме мероприятия, но и наслаждается досугом в обществе друг друга, пишет «СтарХит».

Слухи получили подтверждение — 52-летний мужчина не стал медлить и совершил важный шаг. «Миша правда сделал мне предложение!» — заявила 77-летняя Ангелина Михайловна.

В окружении пары уверяют, что торжество состоится в следующем году. Точную дату не может назвать и сама Вовк. Отмечается, что пока у пары очень загруженный рабочий график. Куницын ведет концерты и радиопередачи. Ангелина Михайловна занимается организацией ежегодного телефестиваля детского творчества под названием «Песенка года».

К слову, за плечами Ангелины Вовк два брака. Первым супругом ведущей стал диктор Центрального телевидения Геннадий Чертов. Они прожили вместе около 16 лет. Во второй раз Ангелина Михайловна вышла замуж за чешского художника Индржиха Геца, с которым рассталась после 13 лет совместной жизни.