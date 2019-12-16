ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вылетевший из высшей лиги могилевский «Дняпро» покинули почти все игроки и представители тренерского штаба

17.12.2019 21:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Дняпро» покинули почти все игроки и представители тренерского штаба, включая главного тренера Ивана Биончика. На контракте осталось лишь четыре футболиста: Евгений Велько, Юрий Козлов, а также вернувшиеся из аренды в «Граните» (Д2) Дмитрий Каплунов и Тимофей Лукашевич.

Планировалось продление соглашения с Дмитрием Подстреловым, однако едва ли это возможно, пока не решится будущее клуба. То же самое касается тренерского штаба. Помощники Ивана Биончика Игорь Кунаш, Дмитрий Тарасевич и Дмитрий Корзун находятся в отпуске, после которого уйдут в «свободное плавание». У самого главного тренера «Дняпра» срок контракта истекает лишь через год. Однако, по нашей информации, Биончик также покинет Могилев уже в это межсезонье.

По итогам минувшего чемпионата «Дняпро» покинул высшую лигу, к тому же накопив немалые долги. Будущее могилевского клуба пока под вопросом.
 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Дняпро» покинули почти все игроки и представители тренерского штаба, включая главного тренера Ивана Биончика. На контракте осталось лишь четыре футболиста:...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Подмосковье осудили членов секты, насиловавших детей. Одного мальчика нашли в Могилеве два года назад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика