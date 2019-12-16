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В Гродно пьяная троица избила пассажирок такси - просто перепутали

17.12.2019 21:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Неожиданными неприятностями для двух подруг закончилась поездка на такси домой. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Гродненского областного исполкома.

Две гродненки, 33- и 23-летняя подруги, возвращались на такси поздно вечером. На проспекте Янки Купалы таксист свернул не туда, а к машине тут же подбежала нетрезвая компания. Пока водитель выяснял, куда он заехал, неизвестные вытащили гродненок из салона такси и стали избивать. К счастью, нападавшие вскоре скрылись, а девушкам ничего не осталось, кроме как позвонить в милицию.

- Вскоре личности хулиганов были установлены. Ими оказались 30-летний житель Гродно и две его 23-летние подруги. Накануне подозреваемые были в гостях в одной из квартир на проспекте, изрядно выпили, но решили поехать в клуб. Машину нетерпеливо ждали на улице и когда все-таки увидели гродненское такси, решили, что это за ними, - пояснили в УВД.

А дальше события развивались молниеносно. Перепутавшие такси выпивохи, набросились с кулаками на пассажирок, считая, что у них отобрали честно вызванный мотор. Несмотря на то что, девушки пытались объяснить, что просто вышла путаница.

Все трое задержаны, их действия будут преданы правовой оценке. Потерпевшие, к счастью, обошлись легким испугом, тяжелых травм они получили.
 
Теги: Гродно
 
 
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Неожиданными неприятностями для двух подруг закончилась поездка на такси домой. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Гродненского областного исполкома.
 
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