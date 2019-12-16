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Исторический максимум: на банковских депозитах белорусы накопили 23,85 миллиарда рублей

17.12.2019 20:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Только в этом году мы отнесли в банки более миллиарда рублей. Эксперты сомневаются, насколько рост экономически оправдан

На протяжении последних 14 месяцев Национальный банк фиксирует устойчивый рост рублевых вкладов населения. Согласно обнародованной статистике, на 1 декабря текущего года белорусы на своих рублевых депозитах накопили 5 миллиардов 22 миллиона рублей. За текущий год депозиты населения в белорусских рублях приросли более чем на миллиард, а за ноябрь увеличение составило почти 135 миллионов (в октябре - 132,8 млн).

На протяжении последних четырех лет уровень доверия белорусов к национальной валюте заметно вырос: сегодня 33,8% всех депозитов составляют вклады именно в белорусских рублях, с начала 2016 года это показатель увеличился в два раза.

Валютные депозиты белорусов на 1 декабря остановились на уровне 6,194 миллиарда долларов. Несмотря на то, что за ноябрь они несколько снизились (на 15,8 миллионов долларов), годовая динамика положительна и составляет без малого 100 миллионов долларов.

Интересно, что если суммировать депозиты всех видов и во всех валютах (евро, доллары, российские рубли, белорусские рубли и др.), которые открыты физическими лицами в банках страны, то в рублевом эквиваленте получим исторический рекорд: 23,85 миллиарда рублей. В долларовом эквиваленте этот показатель составляет 11,29 миллиарда долларов - это максимальное значение за последние 4,5 года.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Важно, чтобы производительность труда, зарплата и депозиты увеличивались пропорционально и синхронно»

- В Беларуси растет средняя заработная плата (в сентябре она составила 1108,5 рубля, в октябре - 1123,4), на этом фоне увеличение сбережений на депозитах вполне логично, - отметила в беседе с «КП» финансовый аналитик Жанна Кулакова. - Из этой картины несколько выбивается динамика производительности труда, она растет микроскопическими темпами, явно несопоставимыми с увеличением зарплаты и связанным с ним ростом банковских депозитов. Этот разрыв между темпами роста свидетельствует, что рост заработной платы происходит в том числе и с применением административных рычагов, он не полностью экономически обоснован. В перспективе это может стать фактором увеличения инфляции, усиления давления на курс рубля.
 
 
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Только в этом году мы отнесли в банки более миллиарда рублей. Эксперты сомневаются, насколько рост экономически оправдан
 
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