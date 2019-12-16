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К устойчивому развитию: в Беларуси наградили лучших журналистов
17.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси наградили журналистов за лучшее освещение целей устойчивого развития, передает телеканал «МИР 24». Задачи устойчивого развития были сформулированы ООН в 2015 году и направлены на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов и обеспечение благополучия.
Лучшие работы отметили в семи номинациях. В том числе за освещение проблем в социальной и экономической сферах. Награждение лауреатов прошло во время первого заседания рабочей группы журналистов, которая координирует продвижение целей устойчивого развития в СМИ. В будущем году для их достижения в Беларуси намерены усилить работу в регионах.
«Идеи миролюбивого общества реализуются на самых различных площадках – общественных, социальных, политических. Поэтому, мне кажется, сегодня как раз самое время, чтобы об этом поговорить. Создан такой пул, где многие работают в этой проблематике, и это большая заслуга тех, кто продвигает цели устойчивого развития в нашей стране», – сказал министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич.
Цели в области устойчивого развития – комплекс целей для будущего международного сотрудничества, которые заменили собой Цели развития тысячелетия в конце 2015 года. Эти цели планируется достигать до 2030 года. Концепция устойчивого развития подразумевает оптимальное использование природных ресурсов, применение экологичных технологий, стабильность природных, социальных и культурных систем.
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Победителей назвали в семи номинациях, в том числе касающихся освещения проблем в социальной и экономической сферах.
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