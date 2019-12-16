К устойчивому развитию: в Беларуси наградили лучших журналистов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси наградили журналистов за лучшее освещение целей устойчивого развития, передает телеканал «МИР 24». Задачи устойчивого развития были сформулированы ООН в 2015 году и направлены на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов и обеспечение благополучия.

Лучшие работы отметили в семи номинациях. В том числе за освещение проблем в социальной и экономической сферах. Награждение лауреатов прошло во время первого заседания рабочей группы журналистов, которая координирует продвижение целей устойчивого развития в СМИ. В будущем году для их достижения в Беларуси намерены усилить работу в регионах.

«Максимум внимания будет уделяться регионам. Это работа наших региональных групп, которые тоже входят в архитектуру национального развития. И, конечно же, мы очень хотим, чтобы прошел большой массовый форум по целям устойчивого развития, по опыту в данном направлении», – отметила национальный координатор по достижению целей устойчивого развития в Беларуси Марианна Щеткина.

«Идеи миролюбивого общества реализуются на самых различных площадках – общественных, социальных, политических. Поэтому, мне кажется, сегодня как раз самое время, чтобы об этом поговорить. Создан такой пул, где многие работают в этой проблематике, и это большая заслуга тех, кто продвигает цели устойчивого развития в нашей стране», – сказал министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич.

Цели в области устойчивого развития – комплекс целей для будущего международного сотрудничества, которые заменили собой Цели развития тысячелетия в конце 2015 года. Эти цели планируется достигать до 2030 года. Концепция устойчивого развития подразумевает оптимальное использование природных ресурсов, применение экологичных технологий, стабильность природных, социальных и культурных систем.