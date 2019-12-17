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Выбираем видеорегистратор: виды и характеристики

17.12.2019 22:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Видеорегистратор — неотъемлемый инструмент современного авто, помогающий зафиксировать дорожную ситуацию и минимизировать риски происшествий. Мы собрали несколько советов для тех, кто хочет выбрать видеорегистратор быстро, легко и эффективно.

Содержание:

♦ Каких типов бывают видеорегистраторы?
♦ На что смотреть при выборе видеорегистратора: характеристики
♦ Какой видеорегистратор выбрать?

Каких типов бывают видеорегистраторы?

Прежде чем перейти к советам, давайте разберемся, каких видов бывают гаджеты. Современные видеорегистраторы вмещают в себе оба режима записи:

  1. С непрерывной видеозаписью. Видео пишется на карту непрерывно, пока не заканчивается место в памяти устройства.
  2. С циклической видеозаписью. Запись сохраняется по отрезкам, по несколько минут каждый. Когда память заканчивается, видеорегистратор удаляет более ранние файлы.

Выбрать видеорегистратор для автомобиля проще, зная его базовые возможности и дополнительную «начинку».

Автономные видеорегистраторы. Распространенный тип устройства, который вмещает матрицу, процессор, экран, объектив и другие элементы в одном блоке. Отличается невысокой стоимостью, компактными размерами, простотой в обслуживании и монтаже. Зафиксировать автономный видеорегистратор легко: в комплекте имеется кронштейн, который крепится на лобовое стекло или панель салона. Это позволяет быстро устанавливать и снимать гаджет без особых усилий.

Комбинированные видеорегистраторы. Разновидность автономных устройств, которые помимо видеосъемки располагают радаром, GPS или навигатором. К таким регистраторам также относятся устройства, встраиваемые в зеркало заднего вида. Комбинированные видеорегистраторы пользуются популярностью благодаря многофункциональности: они позволяют сократить количество других гаджетов в автомобиле.

Многоканальные видеорегистраторы. Второе название — модульные регистраторы. Камера, основной блок и экран крепятся отдельно друг от друга. Это позволяет снимать происходящее не только впереди, но и сзади, по бокам, внутри салона. Компактная камера остается незаметной, а блок управления прячется в бардачок или иное малозаметное место. Монтаж такого видеорегистратора дороже и сложнее: миниатюрные камеры встраиваются в боковые зеркала, замок, подсветку номерного знака. Если выбираете видеорегистратор для автомобиля с несколькими каналами, лучше доверьте монтаж специалистам.

На что смотреть при выборе видеорегистратора: характеристики

При выборе видеорегистратора, посещая магазин автоаксессуаров, ориентируйтесь на базовые и вторичные параметры.

  • Разрешение съемки. Современные гаджеты снимают картинку в формате Full HD (1920×1080 пикселей), этого достаточно для нормальной видимости в темное время и прочтения автомобильных номеров в движении. Камеры с разрешением Super HD (2304×1296 пикселей) позволяют увидеть номера на более далеком расстоянии.
  • Матрица. Разрешение матрицы (число пикселей) и ее физический размер определяют качество картинки. Нет смысла гоняться за большим количеством пикселей при маленьких размерах матрицы — это не гарантирует высокого качества. Для видеорегистратора хватает матрицы до 6 мп. Физический размер матрицы важнее — большая матрица подавляет шумы в темное время и улучшает четкость картинки.
  • Объектив. Камеры со стеклянными объективами пропускают больше света, чем пластиковые дешевые аналоги. Чтобы выбрать видеорегистратор, важно уделить внимание выбору угла обзора: чем шире угол, тем более подробную картинку с соседних полос получит видеорегистратор. Угла в 130−150 градусов будет достаточно для среднего устройства, при ширине обзора в 110 градусов может не хватить полноты картинки.
  • Частота кадров. Качество видео также зависит от скорости записи. Для видеорегистратора подойдет частота в 30 или 60 кадров с секунду.
  • Память. Современные видеорегистраторы поддерживают карты памяти до 32−128 Гб. Чем выше качество съемки, тем «тяжелее» файл. В некоторых моделях есть два слота — для увеличения памяти и перезаписи информации с одной карты на другую.

Какой видеорегистратор выбрать?

Чтобы понять, какой видеорегистратор лучше, определитесь с задачами, которые ставите перед устройством. Если вы часто оставляете авто в гараже и пользуетесь съемкой преимущественно во время движения, подойдет автономная модель с большим углом обзора, разрешением матрицы до 6 мп и частотой от 30 кадров в секунду.

Если планируете приобрести GPS, навигатор и радар, то обзаведитесь комбинированным видеорегистратором: он вмещает все вышеперечисленное и сэкономит средства на покупку всего по отдельности.

Старайтесь выбрать видеорегистратор со встроенным аккумулятором емкостью от 300−500 мА·ч. Автономная батарея позволит записывать видео при отключенном питании к автомобилю. Это поможет вести съемку снаружи: например, зафиксировать повреждения кузова или записать разговор с другими участниками ДТП.

Выбрать видеорегистратор несложно — главное, запомнить ключевые моменты, описанные выше. Если хотите получить дополнительную помощь в выборе гаджета, можете обратиться к специалистам из каталога TAM.BY.

 
 
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