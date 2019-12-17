|
Выбираем видеорегистратор: виды и характеристики
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Каких типов бывают видеорегистраторы?
Прежде чем перейти к советам, давайте разберемся, каких видов бывают гаджеты. Современные видеорегистраторы вмещают в себе оба режима записи:
Выбрать видеорегистратор для автомобиля проще, зная его базовые возможности и дополнительную «начинку».
Автономные видеорегистраторы. Распространенный тип устройства, который вмещает матрицу, процессор, экран, объектив и другие элементы в одном блоке. Отличается невысокой стоимостью, компактными размерами, простотой в обслуживании и монтаже. Зафиксировать автономный видеорегистратор легко: в комплекте имеется кронштейн, который крепится на лобовое стекло или панель салона. Это позволяет быстро устанавливать и снимать гаджет без особых усилий.
Комбинированные видеорегистраторы. Разновидность автономных устройств, которые помимо видеосъемки располагают радаром, GPS или навигатором. К таким регистраторам также относятся устройства, встраиваемые в зеркало заднего вида. Комбинированные видеорегистраторы пользуются популярностью благодаря многофункциональности: они позволяют сократить количество других гаджетов в автомобиле.
Многоканальные видеорегистраторы. Второе название — модульные регистраторы. Камера, основной блок и экран крепятся отдельно друг от друга. Это позволяет снимать происходящее не только впереди, но и сзади, по бокам, внутри салона. Компактная камера остается незаметной, а блок управления прячется в бардачок или иное малозаметное место. Монтаж такого видеорегистратора дороже и сложнее: миниатюрные камеры встраиваются в боковые зеркала, замок, подсветку номерного знака. Если выбираете видеорегистратор для автомобиля с несколькими каналами, лучше доверьте монтаж специалистам.
На что смотреть при выборе видеорегистратора: характеристики
При выборе видеорегистратора, посещая
Какой видеорегистратор выбрать?
Чтобы понять, какой видеорегистратор лучше, определитесь с задачами, которые ставите перед устройством. Если вы часто оставляете авто в гараже и пользуетесь съемкой преимущественно во время движения, подойдет автономная модель с большим углом обзора, разрешением матрицы до 6 мп и частотой от 30 кадров в секунду.
Если планируете приобрести GPS, навигатор и радар, то обзаведитесь комбинированным видеорегистратором: он вмещает все вышеперечисленное и сэкономит средства на покупку всего по отдельности.
Старайтесь выбрать видеорегистратор со встроенным аккумулятором емкостью от 300−500 мА·ч. Автономная батарея позволит записывать видео при отключенном питании к автомобилю. Это поможет вести съемку снаружи: например, зафиксировать повреждения кузова или записать разговор с другими участниками ДТП.
Выбрать видеорегистратор несложно — главное, запомнить ключевые моменты, описанные выше. Если хотите получить дополнительную помощь в выборе гаджета, можете обратиться к специалистам из каталога
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)