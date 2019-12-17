Иван Дорн: «Я заканчиваю карьеру певца и начинаю карьеру актера»

Источник материала: Tut.by

Одну из главных ролей в фильме «Петровы в гриппе», над которым сейчас работает известный российский режиссер Кирилл Серебренников, сыграет певец Иван Дорн. Об этом артист рассказал в своем Instagram.

Дорн признался, что последние пять лет не снимался ни в каких фильмах и короткометражках, кроме своих клипов. А все потому, что у него было два неудачных опыта работы в кино, после которых он зарекся когда-либо еще сниматься. Иван не уточнил, что это были за фильмы, но, скорее всего, речь идет о комедиях «Веселые ребята ;)» с оценкой 3,8 на «Кинопоиске» и «12 месяцев» с оценкой 4,9 на том же сервисе.

Но, признается Дорн, когда к нему пришел Кирилл Серебренников, который увидел в певце актера, и предложил сняться у себя в фильме, Дорн не смог отказаться.

— Я поверил ему, потому что он для меня как режиссер безусловная величина. Собственно, что меня больше всего волновало, после того как я снялся, — это доволен ли мной мэтр. А он был доволен, сказал, что мне нужно продолжать сниматься, несмотря на все мои опыты прошлых лет, и что он верит в мое великое будущее как актера. Поэтому я заканчиваю свою карьеру певца и начинаю становиться актером, — заключил Дорн.

В основу фильма «Петровы в гриппе» лег роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Роман рассказывает о жизни обычной семьи Петровых из Екатеринбурга, все члены которой в какой-то момент заболевают гриппом. Сценарий для фильма написал сам Кирилл Серебренников. Какую именно роль сыграет Иван Дорн, пока не сообщается. Ожидается, что картина выйдет в 2020 году.

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