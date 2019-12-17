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В декабре подорожает проезд в некоторых поездах и автобусах

18.12.2019 09:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В декабре вырастет стоимость билетов на некоторые поезда. Повышение цен коснется поездов региональных линий бизнес-класса, межрегиональных и международных линий. Подорожает также переоформление билетов в день отправления. Также вырастет тарифный сбор за бронирование места для проезда в пригородных и междугородных автобусах. Изменения предусмотрены постановлением МАРТ № 94 от 6 декабря этого года. Документ вступает в силу с 19 декабря.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Постановлением МАРТ повышаются предельные максимальные тарифы на услуги транспортных железнодорожных терминалов, проще говоря, ж/д вокзалов. Это в том числе оформление и переоформление билетов на поезда.

Сейчас за оформление и переоформление билетов на поезда в кассах взимают тарифный сбор — по предельной максимальной установленной планке. Проще говоря, БелЖД берет сбор за работу билетного кассира. Напомним, в последний раз в Беларуси повышали тарифы за оформление железнодорожных билетов в июле этого года.

К примеру, тариф за оформление билетов в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий сейчас составляет 15 копеек, а станет 30 копеек. То есть билет на эти поезда подорожает на 15 копеек.

Также вырастет тариф на оформление билетов на международные поезда: «туда» — до 70 копеек (сейчас — 50 копеек), «обратно» — до 1 рубля (сейчас — 90 копеек).

Подорожают также услуги переоформления билетов в день отправления поезда: на региональные линии бизнес-класса — до 30 копеек (сейчас — 15 копеек), международные — до 70 копеек (сейчас — 50 копеек).

Бронирование места сейчас стоит 25 копеек, а будет — 30 копеек.

Также дороже станет оформить возврат платежей за неиспользованный билет или перевозочный документ на багаж. К примеру, услуга по возврату билета на поезда региональных линий бизнес-класса, межрегиональных и международных линий (СНГ и страны Балтии) подорожает до 30 копеек (сейчас — 15 копеек). До такой же суммы подорожает и услуга по возврату абонентского билета на проезд в поездах городских линий и региональных линий экономкласса.

За оформление возврата билета на международный поезд по-прежнему нужно будет заплатить 90 копеек.

Еще одно изменение — вырастет тарифный сбор за бронирование места для проезда в пригородных и междугородных автобусах регулярного сообщения до 15 копеек.

 
 
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В декабре вырастет стоимость билетов на некоторые поезда. Повышение цен коснется поездов региональных линий бизнес-класса, межрегиональных и международных линий.
 
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