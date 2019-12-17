"Из смерти вашего сына делают шоу с нашим участием". Кузьменко написала письмо матери Шеремета

Кузьменко - одна из подозреваемых в убийстве журналиста.

Юлия Кузьменко назвала "шоу" события, которые происходят в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.





Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета Юлия Кузьменко написала из тюрьмы матери журналиста. Фотокопию письма опубликовал в Facebook адвокат Кузьменко Владислав Добош.









"Мы с Вами не знакомы лично, но уже, к сожалению, знакомы заочно. Я не буду писать и убеждать Вас, что я здесь ни при чем - я хочу, чтобы Вы это узнали из объективных экспертиз и доказательств, на проведении которых я настаиваю", - пишет Кузьменко.





korrespondent.net Она называет "шоу" происходящее в деле об убийстве журналиста и просит у матери прощения за то, что ей приходится наблюдать за этим, пишет













"Я просто хочу выразить Вам мое искреннее сочувствие. Вы пережили то, что боится пережить каждая мать больше всего на свете. Смерть своего ребенка. Вы три года после этого наблюдали импотенцию нашей структуры МВД в расследовании его смерти. Извините, но Вам придется снова увидеть, что из смерти вашего сына делают шоу с нашим участием. Простите нашу страну за это. Я просто пожелаю то, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц и Вы могли бы посмотреть им в глаза. Держитесь", - говорится в письме.









Сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) также отрицает свою вину в убийстве Павла.

Вот его записка, распространенная организатором Rock Battle UA Полиной Ивановой в Facebook





"Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виноват, что бы ни говорили люди сверху.

Это все ложь! Полная. С первой буквы.

Я благодарен матери Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невиновные люди!

С уважением ко всем и сочувствием к маме Павла Шеремета, Riffmaster".





Как сообщалось, подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны.

Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко.



